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Así hemos vivido la etapa 16 del Tour de Francia

Tadej Pogacar mantiene el maillot amarillo de la ronda francesa

Tadej Pogacar, durante una etapa del Tour de Francia 2026.

Tadej Pogacar, durante una etapa del Tour de Francia 2026. / Europa Press/Contacto/DAVID PINTENS

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Redacción

El belga Remco Evenepoel voló en la crono de Thonon y sumó su segunda victoria consecutiva en el Tour de Francia, al imponerse al esloveno Tadej Pogacar, que mantiene el maillot amarillo.

El campeón del mundo y olímpico de la disciplina distanció en 28 segundos al líder de la general, en buena posición para conquistar su quinto Tour de Francia, y ganó su tercera contrarreloj en la carrera francesa. 

Fuente: El Periódico

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