Honda ficha al joven prodigio David Alonso como pareja de Fabio Quartararo

Cuando se trata de Honda todo es muy misterioso. Silencioso. A Honda no le inquieta lo que hagan los demás. Su grandeza, realmente el único equipo de la parrilla de MotoGP que tiene dinero de verdad, casi infinito, le permite no seguir los pasos de los demás. Por eso Honda hace las cosas a su estilo, a su manera, sí, muchas veces de forma sorprendente.

Hace tiempo, mucho tiempo, que los japoneses contrataron, a precio de auténtico campeón del mundo (título que ganó en 2021, en ausencia de Marc Márquez), al francés Fabio Quartararo, que, ahora, deambula en el equipo oficial de Yamaha, con más pena que gloria, tratando de demostrar, solo en las ‘quali’ de los sábados, que sigue siendo veloz. Pues bien, el fichaje del ‘Diablo’ acaba de ser anunciado, dos horas después, del anuncio del joven hispanocolombiano David Alonso, procedente de esa escuela sin fondo que dirige el excampeón Jorge Martínez 'Aspar'.

Ahora, incluso con el reconocimiento y despedida emotiva del equipo de ‘Aspar’, Honda ha anunciado el fichaje de Alonso, campeón de Moto3 y piloto que se ha mostrado muy, muy, irregular en su aterrizaje el pasado año y despegue en esta temporada en Moto2. Y, a la vez, la incorporación, insisto, ya conocida e, incluso, comentada en el Mundial, de Quartararo, que trata de pasar, sin pena ni gloria, los últimos 11 grandes premios en el equipo oficial de la firma de los diapasones.

Honda acaba de anunciar su dupla para el 2027: el veterano campeón francés (2021) Fabio Quartararo, ahora deambulando sin éxito a los mandos de una Yamaha, y el joven David Alonso, de 20 años, una de las más firmes promesas del Mundial de motociclismo.

Como todo en Honda, incluso el anuncio de esta gran joven promesa del motociclismo, tiene su truco, su incógnita, su duda, su media verdad: nadie sabe a ciencia cierta donde correrá Alonso el año que viene. Sí se sabe, porque lo ha anunciado Honda Racing Corporation (HRC, departamento de competición de la firma alada), que Alonso es piloto oficial de la fábrica japonesa, pero no se sabe si será el compañero de Quartararo, que sería lo más lógico, o correrá en el equipo ‘satélite’ LCR, junto al francés Johann Zarco, cuyo futuro es, de momento, una gran incógnita.

Fichaje rutilante

A sus 20 años, el colombiano, madrileño de nacimiento, se proclamó campeón del mundo de Moto3 hace dos años y subió a Moto2 la temporada pasada, siempre con la escudería Aspar. En este 2026, Alonso acumula un triunfo en la clase mediana y figura el cuarto en la tabla general, a 79,5 puntos de Manuel González, el líder. En este sentido vale la pena destacar que el piloto se ha visto condicionado en varias citas de esta primera mitad de calendario por una lesión que ha arrastrado en el hombro.

"Honda Racing Corporation (HRC) se complace en confirmar el fichaje de David Alonso con un contrato multianual. El colombiano de 20 años ha protagonizado una de las trayectorias más impresionantes en las categorías inferiores, al finalizar el tercero el año de su debut en Moto3, antes de dominar al año siguiente", se lee en la nota de HRC.

El francés Fabio Quartararo debería ser el gran refuerzo de Honda para los próximos años. / ALEJANDRO CERESUELA

Hasta el pasado ejercicio, la trayectoria de Alonso la manejó Nico Terol, que hace las veces de su representante y de director deportivo de la escudería Aspar, circunstancia que llevó a las dos partes a mover ficha y a incorporar a Bob Moore, de la agencia Wasserman, para que se encargara de buscarle al chico la mejor opción en MotoGP.

Ayuda para Alonso

El entorno de Alonso considera que las mejores condiciones para facilitarle su estreno en MotoGP se las puede ofrecer la estructura oficial de Honda. La llegada de Alonso, que quedó segundo en Brno detrás de Ivan Ortola y, al siguiente gran premio, en la ‘catedral’ de Assen, logró su primer triunfo en la categoría con una última vuelta de suicidio, está rodeada de cierta incertidumbre. Honda no duda de la categoría y condiciones de Alonso, ni mucho menos, pero quisiera que tuviese un entorno más propicio y personalizado para su crecimiento tanto en lo personal como en lo estrictamente profesional.

En este sentido, no sería extraño que responsables del equipo Honda estuviesen meditando crear una pequeña estructura alrededor de este brillante piloto para que le acompañase en su crecimiento. En ese sentido, El Periódico ha podido saber que en Honda recuerdan positivamente el papel de tutor que el madrileño Alberto Gómez, antiguo jefe de Comunicación y mucho más en el equipo Suzuki que hizo campeón del mundo al mallorquín Joan Mir (2020), jugó cuando Alonso se proclamó campeón del mundo de Moto3 y no se separó de él durante meses, viajando incluso a Colombia y Sudamérica en su gira triunfal tras la conquista del título.

La firma alada, que aún no ha confirmado a Alonso como compañero del 'Diablo' en su equipo oficial de MotoGP, quisiera mimar y rodear al joven hospanocolombiano, de solo 20 años, de un equipo personal que le ayude a crecer en lo personal y profesional.

La decisión del muchacho, aconsejado por Jorge Martínez ‘Aspar’ y Nico Terol, de ponerse en manos del estadounidense Bob Moore, hace sospechar a los responsables del ‘team’ Honda HRC Castrol que la progresión de un piloto que, de momento, ha tardado más de la cuenta en adaptarse y ganar en Moto2, necesitaría del asesoramiento de alguien más cercano y experto en el Mundial de motociclismo, que manejase todos los registros necesarios, no solo técnicos sino también mediáticos, de imagen y relaciones públicas, para terminar siendo una de las estrellas de la parrilla de MotoGP.

El ‘team’ Aspar no ha desaprovechado la ocasión, con mucha razón, para despedirse de su campeón, al que todavía le quedan 11 grandes premios para demostrar, no solo su enorme categoría, pilotaje y determinación, sino, incluso, para poder aspirar a su segundo cetro mundial antes de dar el salto, merecido, a la categoría ‘reina’.

“Hemos tenido casi nueve años para empezar a escribirte una carta de despedida, y la hemos dejado para el último día”, señala el comunicado del equipo Aspar. “¿Cómo se supone que vamos a despedirnos de un piloto que empezó a correr con nosotros cuando solo tenía 11 años y ahora se marcha con 20 años, campeón del mundo de Moto3 y en dirección a MotoGP? Eres el ejemplo perfecto del trabajo de este equipo, desde la base hasta el Mundial de MotoGP. Te hemos visto crecer, desde esas carreras en el Campeonato de España de 85GP cuando eras un enano, hasta tocar el cielo en Japón en 2024, batiendo récords que llevarán tu nombre por años. El camino ha sido largo, pero vaya si lo hemos aprovechado”.

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