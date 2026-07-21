El Villanovense arranca con el ascenso entre ceja y ceja

El Villanovense ha completado este martes su segundo día de pretemporada con una plantilla profundamente renovada y con el ascenso a Segunda Federación como principal objetivo para la nueva campaña.

El entrenador del conjunto serón, Richi Tapia, cuenta por el momento con 18 jugadores del primer equipo, de los que únicamente tres continúan respecto a la pasada temporada. El técnico espera todavía una última incorporación, ya cerrada, que elevará a 19 el número de futbolistas de la primera plantilla. «Ahora estamos, sobre todo, conociéndonos entre nosotros. Hay 16 caras nuevas y solamente tres jugadores del año anterior», explica Tapia, satisfecho con la predisposición mostrada por sus futbolistas durante las primeras sesiones.

Buen ambiente

El entrenador destaca también el buen ambiente existente dentro del vestuario y el nivel de las nuevas incorporaciones. «Entre ellos se percibe un ambiente excepcional y el nivel futbolístico creo que es bastante bueno para intentar conseguir los objetivos», afirma.

Después de una temporada complicada tanto en el plano deportivo como en el extradeportivo, el Villanovense afronta el nuevo curso con expectativas más elevadas, por eso reconoce también el trabajo realizado por la directiva para estabilizar la entidad y confeccionar una plantilla con un perfil diferente.

El técnico no esconde la ambición del proyecto y señala que el equipo debe luchar por ocupar las primeras posiciones desde el inicio de la competición. «El objetivo tiene que ser intentar conseguir el ascenso directo», asegura. En caso de no alcanzar la primera plaza, Tapia considera obligatorio que el Villanovense dispute la fase de ascenso: «Como mínimo, tenemos que estar en el playoff».

Tercera muy igualada

El entrenador prevé una Tercera Federación extremeña muy igualada pese a los ascensos del Don Benito y el Badajoz. Entre los equipos llamados a ocupar la zona alta situó al Jaraíz, el Azuaga y el Llerena, además de advertir del potencial de algunos recién ascendidos. «Cualquier equipo te puede dar una sorpresa y nosotros tenemos que estar preparados para dar el 200 % en cualquier campo y ante cualquier rival», manifiesta.

Uno de los tres jugadores que continúan de la pasada temporada es Jaime Almagro, que encara con ilusión su segundo curso consecutivo en el club tras incorporarse durante el último mercado invernal. «Tenemos por delante un reto muy bonito y un proyecto muy ilusionante», indica el centrocampista, que también considera que el Villanovense debe luchar por recuperar cuanto antes la categoría perdida.

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El jugador pide mantener los pies en el suelo pese a la ambición del proyecto. Para Almagro, el trabajo diario, el compañerismo y la humildad serán fundamentales en una competición que augura especialmente disputada. «Esto va a ser una guerra en la Tercera División extremeña. El que esté mejor preparado y crea más en sus posibilidades será el que finalmente se lo lleve», sentencia.

Fuente: El Periódico de Extremadura