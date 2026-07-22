Don Benito prepara un recibimiento histórico a Pedro Porro

Pedro Porro regresará este jueves a Don Benito después de proclamarse campeón del mundo con la Selección Española. Su ciudad natal prepara un multitudinario recibimiento para homenajear a uno de los grandes protagonistas del éxito alcanzado el pasado domingo.

El acto comenzará a las 21.00 horas en la Ciudad Deportiva Pedro Porro, escenario elegido a petición del propio futbolista para reencontrarse con sus vecinos y compartir con ellos la alegría por la conquista mundialista.

La recepción comenzará con un acto institucional encabezado por la alcaldesa de Don Benito, Elisabeth Medina, y por los miembros de la Corporación Municipal.

Durante la ceremonia, el internacional español firmará en el Libro de Honor de la ciudad, dejando constancia de un logro que ya forma parte de la historia deportiva de Don Benito.

Saludo del protagonista

Después llegará uno de los momentos más esperados de la noche. Pedro Porro saldrá a saludar a los aficionados congregados en las instalaciones deportivas, que podrán mostrarle nuevamente su cariño y reconocimiento.

El encuentro también servirá para recordar algunos de los momentos más destacados de la final del Mundial, vivida con especial intensidad en la localidad calabazona.

"Pedro ha llevado el nombre de Don Benito por todo el mundo con su esfuerzo, su humildad y su talento", ha destacado Medina.

La alcaldesa ha invitado a todos los vecinos a llenar de aplausos la Ciudad Deportiva y a participar en un acto que aspira a convertirse en uno de esos momentos que quedarán para siempre en la memoria de la ciudad.

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Don Benito volverá así a reunirse alrededor de su futbolista más internacional, esta vez para celebrar junto a él el mayor éxito de su carrera deportiva.

Fuente: El Periódico de Extremadura