Ciclismo
El Kazajoz brilla en los Campeonatos de España XCO
Con un balance de cuatro medallas (un oro, dos platas y un bronce), la agrupación pacense completó el mejor balance de los nacionales
El Kazajoz-Extremadura-PetroGold-Fernando Torres Probikes firmó una sobresaliente actuación en los Campeonatos de España de XCO, la cita más importante del calendario nacional para la modalidad olímpica del mountain bike. El equipo pacense fue protagonista en todas las categorías y cerró el campeonato como una de las estructuras más destacadas del país.
Doblete en Júnior femenino
En la categoría Junior masculina, el canario Pablo Rodríguez completó una gran carrera frente a algunos de los mejores especialistas nacionales y terminó en una meritoria sexta posición, siendo además el segundo mejor corredor de primer año.
El mayor éxito llegó en Junior femenino, donde el equipo logró un espectacular doblete. Lucía Sánchez-Montañez confirmó su condición de favorita y se proclamó campeona de España tras imponerse a su compañera Irene García, que obtuvo la medalla de plata. Además, Aina Sánchez concluyó cuarta y Adriana Rodríguez fue octava, situando a cuatro corredoras del equipo entre las ocho mejores del país.
En Sub-23 masculino, Guillermo Parrado rozó el podio en su debut en la categoría, finalizando cuarto tras pelear por el bronce hasta la última vuelta. Joan Mir, por su parte, cerró el Top 10 con una décima posición.
También hubo protagonismo en Sub-23 femenino. Mónica Estrada estuvo a solo cinco segundos del título nacional y consiguió una valiosa medalla de plata tras una gran remontada en la parte final de la carrera. Lucía García completó la actuación del equipo con una meritoria octava plaza.
Balance sobresaliente
En la prueba Élite masculina, David Campos volvió a luchar por el campeonato frente a referentes nacionales como David Valero y terminó conquistando la medalla de bronce, un resultado que cobra aún más valor tras un año complicado en el plano personal. En élite femenina, Lucía Gómez finalizó séptima en una prueba de gran nivel competitivo.
El balance del conjunto pacense fue excelente. El equipo sumó un oro, dos platas y un bronce, además de dos puestos entre los cinco primeros y otros cinco Top 10, consolidándose, junto a su estructura nacional Bikeocasion-Nosolorodamientos, como el conjunto más regular y exitoso de estos Campeonatos de España de XCO.
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