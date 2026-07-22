El Vítaly La Mar BCB ya conoce a sus rivales en Segunda FEB

El BCB Badajoz ya conoce el calendario competitivo de su estreno en Segunda FEB tras el ascenso logrado la pasada temporada. La Federación Española de Baloncesto ha confirmado tanto la composición de los grupos de liga como los de la Copa de España, donde el conjunto pacense debutará este curso.

En la Copa de España, el equipo entrenado por Pablo Cuevas ha quedado encuadrado en el Grupo D junto al Cáceres Patrimonio de la Humanidad, Spanish Basketball Academy y CB Toledo Basket. La fase de grupos se disputará durante el mes de septiembre, con jornadas programadas para los fines de semana del 12 y 13, 19 y 20, y 26 y 27. Si consigue clasificarse, el BCB accederá a los dieciseisavos de final, ronda en la que ya participarán los equipos de Primera FEB. La competición continuará con los octavos en noviembre, los cuartos en diciembre y la Final Four, prevista entre el 22 y el 24 de enero.

Grupo A en liga

En la liga, el BCB competirá en el Grupo A, formado por 14 equipos distribuidos por criterios geográficos. La temporada regular comenzará el 3 de octubre y finalizará el 10 de abril, antes de las fases de ascenso y permanencia. Sus rivales serán Cáceres, Getafe, Morón, Tres Cantos, Cultural Leonesa, Jaén, Algeciras, Ponferrada, Toledo, Melilla, Estudiantes B, Valladolid y Spanish Basketball Academy.

Aumento de kilómetros

La nueva categoría también implicará un importante aumento de la exigencia logística. El desplazamiento más cercano será el derbi frente al Cáceres, mientras que otros viajes, como los de Morón, Jaén, Toledo, Algeciras o Madrid, supondrán recorrer varios cientos de kilómetros. Los trayectos más largos dentro de la península serán a León, Ponferrada y Valladolid, aunque el desplazamiento más exigente será el de Melilla.

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Mientras se acerca el inicio del curso, el club continúa confeccionando su plantilla. En los próximos días, el Vítaly La Mar irá anunciando de forma progresiva las incorporaciones y salidas de la plantilla que competirá en la temporada 2026/2027. Desde la entidad pacense deslizan que el principal objetivo será lograr la permanencia y consolidar al club en la Segunda FEB, asentando las bases para el crecimiento deportivo del proyecto tanto del primer equipo como de la cantera.