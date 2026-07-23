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Así hemos vivido la etapa 18 del Tour de Francia

Carapaz se impone en Orcières-Merlette y logra su segundo triunfo en la ronda francesa

Ciclistas en el Tour de Francia.

Ciclistas en el Tour de Francia. / GUILLAUME HORCAJUELO / EFE

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Redacción

El ecuatoriano Richard Carapaz se impuso este jueves en la cumbre alpina de Oricères-Melette en la decimoctava etapa del Tour de Francia, su segunda victoria en la ronda gala dos años después de haber ganado en Super Devouly, mientras que el esloveno Tadej Pogacar mantiene el liderato.

El ciclista del EF, que pelea por el maillot de mejor escalador, fue el más fuerte de la escapada del día, tras un poderoso ataque en el último puerto, de primera categoría, y ganó en solitario.

Carapaz consiguió una renta de 45 segundos con el suizo Mauro Schmid y el estadounidense Matteo Jorgenson, y 1.14 con el francés Valentin Paret Peintre, con quien se disputa el maillot de rey de la montaña.

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Por el momento, esa clasificación la lidera también Pogacar, con un punto de ventaja sobre Paret Peintre y siete con Carapaz, a falta de las dos grandes etapas alpinas.

Fuente: El Periódico

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