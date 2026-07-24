Calderón se ve reflejado en Pedro Porro: "Siento ese sacrificio y ese poner al equipo por delante"

Extremeños VIP del deporte mundial, José Manuel Calderón y Pedro Porro pertenecen a generaciones diferentes, crecieron en ciudades distintas y desarrollaron sus carreras en deportes separados. Sin embargo, el exjugador de baloncesto de Villanueva de la Serena reconoce numerosos puntos en común con el futbolista de la vecina Don Benito, especialmente en su manera de entender el deporte colectivo. A ambos les une también ser campeones del mundo de sus respectivas modalidades con 20 años de diferencia (2006 y 2026).

"Siento ese sacrificio, ese trabajo, ese poner al equipo por delante, ese ayudar al compañero, una carrera más, un esfuerzo más. Me siento muy identificado", explica Calderón en conversación con este diario al analizar la trayectoria y la personalidad deportiva de su 'casi paisano'.

'Calde', que desarrolló una extensa carrera en la NBA y en la selección española, no recuerda haber coincidido personalmente con Porro. La diferencia de edad y su temprana salida de Villanueva de la Serena dificultaron que ambos se encontraran antes de alcanzar la élite. Calderón incluso ha apuntado como posibilidad que los dos vinieran al mundo en el mismo hospital, el de Don Benito-Villanueva, aunque no puede asegurarlo. "Yo nací allí y, siendo de Don Benito, probablemente él también", comenta como una muestra más de la fantástica cercanía geográfica entre dos deportistas surgidos de Vegas Altas/La Serena.

José Manuel Calderón durante una de las sesiones del campus que dirige en Badajoz. / Fundación JM Calderón

Llegar desde lejos

Calderón considera que alcanzar el máximo nivel desde una zona alejada de los grandes centros deportivos exige superar más obstáculos. Hay menos recursos, menor exposición y menos oportunidades para que los jóvenes talentos sean observados por estructuras profesionales. "Cuesta más que te vean. Tienes que ir a algún centro, a algún campeonato, tienes que crecer poco a poco y conseguir que confíen en ti", señala. En su caso, la oportunidad apareció después de jugar con la selección extremeña. Con apenas 13 años abandonó su casa para trasladarse a Vitoria y continuar su formación como jugador.

El exbase subraya que las estructuras de los clubes resultan decisivas para que los jóvenes que destacan puedan evolucionar. No basta con detectar el talento, sino que es necesario acompañarlo y ofrecerle las condiciones adecuadas para seguir creciendo. "Tiene mucho que ver la estructura de los clubes donde se juega, la importancia que le dan al jugador y cómo pueden hacer crecer a esos chicos que destacan un poco", ha explicado.

Fortaleza mental

Marcharse de casa tan joven fue una decisión en la que los padres de Calderón tuvieron más peso que el propio jugador. A esa edad, reconoce, un deportista no siempre es consciente de todo lo que implica abandonar su entorno para perseguir una carrera profesional. Aquella experiencia le enseñó "la importancia de la fortaleza mental". Considera que esta capacidad también ha sido fundamental en la evolución de Porro, obligado a convivir con los altibajos, la presión y las opiniones externas que acompañan al fútbol de máximo nivel.

"No se puede jugar bien todos los partidos. Puedes perder, ganar o trabajar, pero luego tienes que lidiar con todo lo que tienes alrededor. La gente no sabe qué hay en el día a día ni lo que pasa de puertas adentro", advierte. También destaca que un deportista debe aprender a gestionar tanto las críticas como los elogios. "Sabes que te van a criticar juegues bien, mal o regular, pero también te van a alabar y es importante saber cómo tomarte esas alabanzas", añade.

El equipo primero

La principal cualidad en la que Calderón se reconoce al observar a Porro es su voluntad de anteponer las necesidades del grupo a su protagonismo individual. Esa mentalidad, a su juicio, le ha permitido ganarse progresivamente su espacio en la selección española. «El equipo es primordial y eso se le nota a Pedro, que lo pone muy por delante. Piensa dónde tiene que ayudar, cómo puede colaborar y cómo puede encajar mejor», retiera.

Ese comportamiento habría sido clave para obtener la confianza de todos los que lo rodean. "Se ha ido ganando el puesto y la confianza de todo el mundo, no solo del entrenador, sino también de sus compañeros y de la afición", apunta, entendiendo que Porro ha sabido apartar su propio nombre para priorizar el escudo y el funcionamiento colectivo. "Ha dejado un poco a Pedro a un lado y ha puesto a España por delante", resume.

Una multitud recibe a Pedro Porro en Don Benito este jueves. / CARLOS GIL

Las raíces

Otro de los elementos que une a ambos deportistas es su fuerte vinculación con Extremadura. Calderón sostiene que nunca ha perdido el sentimiento de pertenencia a Villanueva de la Serena, un lugar al que continúa regresando para desconectar y reencontrarse con su entorno. "Es imposible separarme de mis raíces. Es como me educaron. Estoy orgulloso de ser extremeño y de ser de Villanueva de la Serena", afirma. El exbase considera que Porro transmite una relación similar con Don Benito y con la región.

"Imagino que él siente lo mismo por lo que se nota en sus palabras. Es extremeño y es de Don Benito. No hay que cambiar eso; al revés, tiene que ser un orgullo", defiende. Reconoce que la zona uede tener aspectos positivos y negativos, pero sigue siendo el lugar al que ambos pertenecen. "Es nuestra casa. Para mí es el sitio donde desconecto, donde estoy más a gusto y donde me encanta pasar el tiempo", señala.

Calderón, con Carlos Cabezas cuando España se proclamó campeona del mundo de baloncesto en 2006. / efe

Solo el inicio

El camino seguido por Porro tampoco ha sido lineal. Calderón recuerda que algunos jugadores acceden directamente a un gran equipo, mientras que otros necesitan completar distintas etapas antes de alcanzar su mejor nivel, como le sucedió al propio Porro, que vivió etapas como cedido en equipos como el Real Valladolid. "Hay que dar pasos para seguir creciendo como jugador, confiar en uno mismo y aprovechar las oportunidades cuando van llegando. La clave es dar el máximo y trabajar para ver hasta dónde puedes llegar", opina. En su caso también marchó a préstamo a Alicante y Fuenlabrada para después ser realmente importante en el Baskonia y en la NBA.

Cree que el éxito alcanzado hasta ahora no representa el final de la carrera de Porro, sino el comienzo de una nueva etapa. "Seguramente este sea el inicio de Pedro. Es otro paso más en su carrera, empezarán a verle clubes cada vez más grandes y tendrá más oportunidades", pronostica.

Una selección especial

Calderón también encuentra similitudes entre el actual grupo de la selección española de fútbol y los equipos de baloncesto con los que logró algunos de los mayores éxitos del deporte nacional. La ambición, la juventud y la química entre los jugadores le recuerdan a sus concentraciones con España.

Porro, el lunes en la celebración de España en Madrid. / SERGIO PEREZ

"Me recuerda muchísimo a la selección de baloncesto. Esa química, ese buen rollo, esas sonrisas y estar feliz por cada compañero, juegue más, juegue menos o no juegue, es lo que hace que los equipos sean especiales", explica. A su juicio, el nuevo reto del grupo será mantener esa ambición y pensar ya en las siguientes competiciones. "Cuando estás en un grupo así, joven y con ganas, te preguntas qué más puedes hacer. Seguramente ya estén pensando en la Eurocopa o en el Mundial de 2030", apunta.

Calderón espera que la trayectoria de Porro tenga además un efecto positivo entre los jóvenes extremeños. Su ejemplo, como sucedió con los éxitos de la selección de baloncesto, demuestra que el lugar de nacimiento no determina hasta dónde puede llegar un deportista. "Da igual que seas de Villanueva, de Don Benito o del lugar que sea; que vengas de una ciudad grande o pequeña. Hay que creer en uno mismo, trabajar y saber que no existen atajos. Se puede conseguir, pero hay que dar el máximo", concluye.

Fuente: El Periódico de Extremadura