Pablo Cuevas seguirá al frente del BCB

El Vítaly La Mar BCBadajoz mantiene la fe intacta en el capitán de su barco. Con su estreno en Segunda FEB cada vez más cerca, el equipo pacense ha confirmado la renovación de Pablo Cuevas. El técnico seguirá al frente del equipo acompañado por el mismo cuerpo técnico que logró el histórico ascenso, mientras el club ultima los preparativos para su debut en la categoría.

El preparador pacense seguirá liderando un proyecto que mantiene la confianza en el bloque de trabajo de las últimas temporadas. Junto a él continuarán David Lozano y Enzo Dimitrijevit como entrenadores asistentes, mientras que Ángel Colino, director deportivo, y Américo Chini, director técnico, seguirán coordinando la planificación deportiva de una plantilla que, según el propio club, se encuentra prácticamente cerrada.

Cuevas afronta la nueva etapa consciente del importante salto competitivo que supone la Segunda FEB. «Creo que la Segunda FEB es una liga muy complicada. Es un salto a lo que es profesional de verdad en todos los aspectos. Vamos a tener que sufrir una adaptación en este verano y durante estos meses vamos a tener que trabajar duro», afirma el técnico en declaraciones difundidas por la entidad.

Mayor exigencia

El entrenador reconoce que el ascenso obliga al club a adaptarse a un escenario completamente diferente, tanto desde el punto de vista deportivo como organizativo. El Vítaly La Mar BCB competirá por primera vez en la cuarta categoría del baloncesto nacional, donde se medirá a históricos del baloncesto español como Cáceres Patrimonio de la Humanidad, Melilla Ciudad del Deporte, Movistar Estudiantes B, Morón, Ponferrada o Baloncesto Valladolid, entre otros.

Pese a ello, Cuevas transmite confianza en el trabajo realizado durante el verano. «Hay mucha ilusión. Es como cuando íbamos al colegio por primera vez. Tengo muchísimas ganas de ponerme a prueba», asegura el entrenador, convencido de que el equipo podrá competir en la categoría.

El técnico también destaca la planificación realizada por la dirección deportiva. La plantilla, según explica, se encuentra confeccionada en torno a un 90 %, a falta únicamente de los últimos retoques que el club irá anunciando en las próximas semanas antes del inicio de la pretemporada.

Identidad

Más allá de los resultados, Cuevas tiene claro cuál debe ser la seña de identidad del nuevo BCB. El entrenador apuesta por mantener el estilo de juego que llevó al equipo a conquistar el ascenso y que convirtió al conjunto pacense en una de las revelaciones de la temporada pasada.

«Tras confeccionar la plantilla, lo siguiente es crear una idea de juego que siga siendo igual de vistosa que en otras temporadas», explica el técnico, que considera que el espectáculo ofrecido sobre la pista también debe formar parte del crecimiento del proyecto.

En cuanto a los objetivos deportivos, el entrenador evita fijar metas concretas. «No nos ponemos ningún objetivo. Ni por arriba ni por abajo. No sé si vamos a llegar al play-off o vamos a luchar por la permanencia. Pero vamos a pelear seguro», concluye.

Noticias relacionadas

El Vítaly La Mar BCB iniciará la pretemporada el próximo 1 de septiembre, mientras que el debut oficial llegará el 12 de septiembre con la primera jornada de la Copa de España. La liga arrancará el primer fin de semana de octubre y supondrá el estreno del conjunto pacense en una categoría en la que buscará consolidar el crecimiento experimentado durante las últimas campañas.