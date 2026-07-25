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Etapa 20 del Tour de Francia 2026, en directo

Se trata de una jornada reina de 170,9 kilómetros que va desde Le Bourg-d'Oisans hasta el mítico Alpe d'Huez

Tour de Francia

Tour de Francia / YOAN VALAT / EFE

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Redacción

El Tour de Francia 2026 vive este sábado 25 de julio su día más crucial con la disputa de la vigésima y penúltima etapa, una jornada reina de 170,9 kilómetros entre Le Bourg-d'Oisans y el mítico Alpe d'Huez. Este colosal trayecto destaca como el más exigente de toda la presente edición al acumular cerca de 5.500 metros de desnivel positivo a través de colosos alpinos de la talla del Col de la Croix de Fer, el Télégraphe y el majestuoso Galibier, que corona el cielo de la carrera a 2.642 metros de altitud. Tras superar el inédito paso por el Col de Sarenne, el pelotón afrontará por segundo día consecutivo las rampas de Alpe d'Huez —esta vez por una vertiente distinta— en lo que promete ser una batalla extrema de alta montaña.

La durísima jornada está diseñada para emitir la sentencia definitiva sobre la clasificación de la montaña y, especialmente, sobre un maillot amarillo que parece tener el nombre de Tadej Pogacar prácticamente asegurado. El pelotón se enfrenta así al último gran desafío de la ronda gala antes de encarar el tradicional desfile triunfal del domingo hacia los Campos Elíseos en París. Con cuatro puertos categorizados y tres de ellos con la etiqueta de categoría especial, esta penúltima cita de la tercera semana de competición se presenta como el escenario perfecto para un fin de fiesta legendario en los Alpes.

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