El Extremadura juega su segundo test en Villafranca de los Barros

El Extremadura prosigue este miércoles su pretemporada con su segundo partido amistoso del verano. En esta ocasión visita la vecina localidad de Villafranca de los Barros para medirse al Villafranca, de Tercera Federación, en su estadio, a partir de las 20.30 horas. Será el segundo enfrentamiento tras la victoria 1-5 del pasado fin de semana en Torremejía.

David Rocha tiene previsto volver a repetir minutos y ya contará con jugadores que ni se vistieron de corto en el primer amistoso como son los casos de Gio Zarfino, Kike Márquez o Dieguito, entre otros. También podría debutar Alfonso Liceras, que no jugó en Torremejía y es el único de los fichajes que aún no se ha visto.

La idea es volver a dar muchos minutos a jugadores juveniles y que están a prueba como es el caso de Pablo Iturria, centrocampista navarro de 18 años que dejó buenas impresiones en su primer amistoso. El volante se formó en las canteras de Osasuna y Athletic y el año pasado ya estuvo en dinámica de trabajo con el Basconia, tercer equipo del Athletic que milita en Segunda Federación.

Por su parte, el Villafranca debuta en partidos de pretemporada y lo hace con un test exigente, aunque también le beneficia para la taquilla, pues la cercanía con Almendralejo hace presagiar bastante público azulgrana en las gradas, pese a que la entrada está a 10 euros para adultos. El partido también tiene el atractivo de que el técnico del Villafranca es Javi Pérez, ex jugador del Extremadura hace temporadas. Y de portero actúa un almendralejense como Juanfran Ortiz.

Mercado

De otro lado, el Extremadura todavía está pendiente de cerrar dos incorporaciones de nivel en este mes de agosto. Una de ellas es el delantero, cuya operación parecía avanzada a inicios de semana, pero todavía no se ha desbloqueado. Asimismo, hay en cartera hasta tres jugadores sub23 para fichar: un centrocampista, un extremo y otro delantero más.

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Estadio

De otro lado, los trabajos de reforma y lavado de cara en el estadio Francisco de la Hera continúan su curso. El club está repintado las áreas de acceso para personas con discapacidad y arreglando algunas barandas para la seguridad de los aficionados.