El BCB anuncia cuatro bajas y la llegada de Álvaro Merlo

Día de movimientos en el Vítaly La Mar BCBadajoz. La entidad pacense continúa dando forma a su plantilla para el estreno en Segunda FEB y ha confirmado la incorporación del base argentino Álvaro Merlo, además de oficializar las salidas de David Mejía, Jake Wojcik, Rodríguez Leiro e Isma Vázquez.

Merlo, de 30 años y 1,82 metros de estatura, llega procedente de La Unión de Colón, equipo de la Segunda División argentina, donde firmó una sobresaliente temporada al convertirse en el máximo asistente de la competición con un total de 208 asistencias.

Formado en el Ciclista Juninense, el nuevo director de juego del conjunto pacense también ha defendido las camisetas de Estudiantes de Concordia y Quilmes de Mar del Plata. Su trayectoria incluye además una amplia experiencia en Italia, donde militó en clubes como Virtus Lumezzane, Pallacanestro Sala Consilina y Basket2000 Reggio Emilia. Durante su etapa formativa también completó una experiencia en Estados Unidos, pasando por Phoenix y Virginia.

«Para mí es un gran desafío llegar por primera vez a España y competir en una liga tan importante como la Segunda FEB», afirmó el argentino en declaraciones al club. «Tengo muchas ganas de comenzar la pretemporada, conocer la ciudad, al club y a su afición. Espero que juntos disfrutemos de una gran temporada», añadió.

Bajas y abonos

En el capítulo de salidas, el BCB confirmó que Jake Wojcik, David Mejía, Rodríguez Leiro y el que fuera capitán del equipo, Isma Vázquez, no continuarán en la plantilla tras haber formado parte del equipo que logró el ascenso de categoría. El club ha querido agradecer su «profesionalidad, compromiso y dedicación» en una temporada que consideran «histórica».

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En lo que a lo social respecta, el club también anunció que ya ha superado los 600 abonados en la primera semana de campaña. Además, este miércoles se liberaron los asientos no renovados para dar paso al proceso de reubicaciones y nuevas altas. La atención presencial continuará hasta el viernes, mientras que durante agosto la venta de abonos se realizará exclusivamente de forma online.