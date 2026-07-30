Yael Ballesteros: “Me he encontrado gente muy cercana y eso vale oro”

El Extremadura presentó oficialmente este jueves a Yael Ballesteros como nuevo futbolista azulgrana en un acto celebrado en las instalaciones de Mercoguadiana Grupo, uno de los sponsors oficiales del club y empresa que ya luce en la segunda equipación de la temporada 2026-2027. El centrocampista madrileño, considerado uno de los grandes refuerzos del equipo para Primera Federación, estuvo acompañado por el director deportivo, Manuel Mosquera, y por el director general de Mercoguadiana Grupo, Pedro González, quien destacó que para la empresa "es un auténtico privilegio caminar de la mano del Extremadura compartiendo valores como la competitividad, la innovación y el crecimiento", reafirmando así la apuesta de una compañía de capital cien por cien extremeño y proyección nacional por uno de los clubes más representativos de la región.

Durante su comparecencia, Yael aseguró sentirse plenamente adaptado a su nueva etapa en Almendralejo apenas tres semanas después de su llegada. "Tanto mi pareja como yo estamos muy agradecidos por el trato que estamos recibiendo por parte de todos los extremeños. Estamos muy contentos y muy tranquilos", afirmó el futbolista, quien también destacó la cercanía que ha encontrado dentro del club desde el primer contacto. "Desde que hablé con Manuel Mosquera, David Rocha y Daniel Tafur todo ha sido muy natural y muy sincero. Soy una persona que valora mucho eso. Aquí me he encontrado gente muy cercana y compañeros que siempre están dispuestos a ayudarte, y eso para mí vale oro", explicó.

En el plano deportivo, el nuevo mediocentro azulgrana dejó claro cuál será la hoja de ruta del equipo para afrontar una temporada tan exigente como ilusionante. "Mis expectativas son las que tiene que tener cualquier jugador del Extremadura: trabajo. Soy de los que piensa que si trabajas, los resultados llegan. Aquí lo tenemos todo gracias al cuerpo técnico, la dirección deportiva y toda la gente que trabaja para nosotros. Ahora solo queda trabajo, trabajo y más trabajo", señaló. Yael también se definió como un futbolista capaz de actuar tanto de mediocentro defensivo como de interior, reconociendo que disfruta participando constantemente en el juego y que no tiene preferencias posicionales. Además, admitió que el balón parado es una de sus principales virtudes gracias al golpeo con su pierna izquierda, una cualidad que espera poner al servicio del equipo.

Yael Ballesteros posando con su camiseta. / Rodrigo Morán

Con experiencia contrastada en Primera Federación, el madrileño también quiso enviar un mensaje de realismo e ilusión a la afición azulgrana ante el regreso del club a la categoría. "Es una liga muy competitiva, donde no te puedes relajar en ningún momento. Hay que tener los pies en el suelo porque si no haces las cosas bien, la competición te pone en tu sitio. Estoy convencido de que el Francisco de la Hera será uno de los grandes fortines de la categoría gracias a la masa social que tiene este club.

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Reconoció, además, que está deseando estrenarse sobre el césped del estadio almendralejense. "Ya jugué aquí como visitante hace unos años y tengo muchísimas ganas de pisarlo ahora con esta camiseta, sentir el apoyo de nuestra afición y celebrar muchas victorias juntos".

Fuente: El Periódico de Extremadura