Iker Burgos: “Lo que me enamoró del Extremadura fue su proyecto y su afición”

El Extremadura presentó oficialmente este viernes a Iker Burgos como nuevo jugador azulgrana en un acto celebrado en la sede de OVB Almendralejo, ubicada en la plaza de Espronceda. La empresa, uno de los sponsors principales del club, renueva por tercer año consecutivo su compromiso con la entidad. Fue el momento de conocer a Iker Burgos, que llega con ilusión, hambre y ganas.

Cercano, espontáneo y con una sonrisa permanente, no ocultó la ilusión con la que afronta esta nueva etapa. "Cuando visité el Francisco de la Hera y vi lo que mueve este club pensé: esto es una locura. Tengo muchísimas ganas de empezar ya y de marcar muchos goles", aseguró. Unas palabras que reflejan perfectamente el entusiasmo con el que ha aterrizado en Almendralejo.

El delantero, que debutará esta temporada en Primera Federación, aseguró que llega "sin miedo" y convencido de que el Extremadura está preparado para competir con cualquiera. "Somos un recién ascendido, pero veo un equipo preparadísimo. Además, me he encontrado un vestuario espectacular, lleno de humildad. Hay jugadores que han pasado por el fútbol profesional y desde el primer día me ofrecieron su ayuda. Eso dice mucho del grupo", comentó.

Iker también confesó que es un auténtico apasionado del fútbol y que seguía la Primera Federación incluso antes de formar parte de ella. Ahora quiere escribir su propia historia con la camiseta azulgrana. Y, antes de despedirse, lanzó un mensaje a la afición que sonó casi como una declaración de intenciones: "He visto muchos partidos del Extremadura y muchas remontadas fueron gracias a vosotros. Seguid así. Estoy deseando vivir ese ambiente desde dentro". Si algo dejó claro su presentación es que Iker Burgos no solo llega con goles en la cabeza. También llega convencido de que ha elegido el lugar adecuado para seguir creciendo.

Amistoso

Por otra parte, el Extremadura jugará este sábado 1 de agosto su tercer amistoso de la pretemporada en Zafra. Será ante el Zafra, recién ascendido a Tercera Federación, pero que está confeccionando una de las plantillas más ambiciosas de la categoría, especialmente con fichajes de renombre como Gonzalo Llerena o Juanjo Chavalés. Será un test más exigente para el Extremadura que los dos anteriores jugados ante Torremejía y Villafranca.

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El partido se disputa a las 20.30 horas y la entrada para los aficionados cuesta cinco euros, por lo que se presume un buen ambiente de fútbol en Zafra.