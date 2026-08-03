El BCB refuerza su perímetro con Adrián del Cerro y confirma tres salidas

El Vítaly La Mar BCB continúa perfilando la plantilla con la que afrontará su estreno en Segunda FEB. El conjunto pacense ha anunciado la incorporación del escolta Adrián del Cerro, un jugador con experiencia en la categoría y formación en una de las canteras más prestigiosas del baloncesto nacional, al tiempo que ha oficializado las salidas de Javier Nielsen, Jaime Paredes y Asier Cuadra.

Del Cerro, de 24 años y 1,93 metros, llega procedente del CB Salou, donde la pasada temporada firmó unos promedios de 11,7 puntos, 6,3 rebotes, 2 asistencias y 11,3 de valoración por partido. Antes de su etapa en Cataluña también defendió la camiseta del CB Agüimes, consolidando una trayectoria ascendente en el baloncesto nacional.

Debut en ACB

El nuevo jugador del BCB se formó en las categorías inferiores del Gran Canaria, club con el que alcanzó el subcampeonato de España cadete y en el que dio el salto al primer equipo. En 2022 debutó en la Liga ACB, permaneciendo durante varias temporadas en la dinámica del conjunto amarillo y formando parte de convocatorias en la EuroCup, donde compartió vestuario con jugadores como Jean Montero, Olek Balcerowski, Khalifa Diop o Jovan Kljajic.

El escolta afronta con ilusión su primera experiencia en el conjunto pacense. En declaraciones difundidas por el club, aseguró que el BCB era «el mejor sitio» al que podía llegar y afirmó que su principal objetivo es incorporarse cuanto antes al trabajo del grupo para preparar una temporada que se presenta especialmente exigente.

Con esta incorporación, el BCB suma ya cinco fichajes para el nuevo curso, después de las llegadas de Jordan Kellier, Nikola Rakocevic, Álvaro Merlo y Josh Nwankwo, además de haber asegurado la continuidad de Pablo Osés, Alberto Díaz y Sherif Idris.

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Nielsen, Paredes y Cuadra no continúan

En el capítulo de bajas, la entidad también confirmó que Javier Nielsen, Jaime Paredes y Asier Cuadra no continuarán en la disciplina pacense. Los tres jugadores, formados en la cantera del club y con dos temporadas en el primer equipo, ponen fin a su etapa en el BCB. La entidad quiso agradecer públicamente su compromiso, esfuerzo y contribución al crecimiento del proyecto, deseándoles suerte en sus próximos desafíos deportivos.