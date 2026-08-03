El Extremadura alcanza la pica de los 4.000 abonados

El Extremadura ya está en ‘4K’. El club arrancó la primera semana de agosto anunciando que ya suma más de 4.000 abonados para su nueva e ilusionante temporada del estreno en Primera Federación. Nada es por casualidad. Desde hace tiempo, el Extremadura no sólo despierta una mezcla de expectación con emoción, sino que desde el club se están estructurando de manera sólida muchos cimientos para que desprenda profesionalidad y seriedad el proyecto. Y eso ha terminado de convencer al aficionado. Al de Almendralejo y al de alrededores.

Y es que el Extremadura tiene una amplia masa social de fuera de la ciudad. Cerca del 25 por ciento de abonados pertenecen a pueblos de toda la región, algo que en el Francisco de la Hera ha sido muy común en los tiempos más fructíferos.

Desde el club están muy contentos con la respuesta del abonado, pero quieren más, y ahora se fija el nuevo objetivo de los 4.500 socios antes de que comience la temporada oficial. El debut del Extremadura es lejos de casa, en Logroño, el lunes 31 de agosto, mientras que el siguiente partido ya será en casa ante el Racing de Ferrol.

Los abonados tendrán gratis los tres partidos que el Extremadura va a jugar en casa en esta pretemporada. El primero de ellos será el 15 de agosto ante el Recreativo de Huelva en el Trofeo Mercoguadiana. El siguiente será ante el Betis Deportivo, el miércoles 19 de agosto. Y el sábado 22 de agosto habrá partido ante el Atlético Madrileño que dirige Fernando Torres.

Mercado

En cuanto al mercado de fichajes, son semanas decisivas para movimientos en la casa azulgrana.

Con buena parte del trabajo ya realizado, el director deportivo, Manuel Mosquera, explica que el equipo está "prácticamente hecho", situando la planificación en torno al 88 %, aunque todavía restan varios retoques en posiciones estratégicas que marcarán el cierre definitivo del mercado. "Queda poco, pero queremos hacerlo muy bien", puntualiza.

Mosquera comenta que el mercado entra ahora en un momento clave, coincidiendo con el inicio de las competiciones de Primera y Segunda División, ya que muchos futbolistas conocerán en los próximos días si continúan en sus clubes o salen cedidos o traspasados. "Ahora viene un pico alto de movimiento y ahí es donde estamos pendientes muchos equipos. El trabajo está hecho, pero ahora toca ajustar y afinar".

Más allá del nivel futbolístico, el director deportivo insistió en que el Extremadura mantiene una línea muy definida a la hora de incorporar jugadores. "No se trata de traer al mejor en cada puesto, sino de fichar futbolistas que encajen con nuestra ideología, con nuestra forma de entender el fútbol y con lo que representa este club".

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Mosquera recalcó que el trabajo de scouting analiza mucho más que el rendimiento deportivo y que el objetivo es construir un equipo con el que la afición se sienta identificada. "Queremos jugadores que representen lo que quiere la gente de Almendralejo. Que cuando el aficionado vaya al Francisco de la Hera se vea reflejado en ellos, independientemente de que luego el fútbol te haga ganar, empatar o perder”.