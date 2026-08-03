El Gévora supera al Guadiana y se cita con el Cacereño en semifinales

El Gévora dio un paso más en la fase autonómica de la Copa Federación al imponerse por la mínima al Guadiana (0-1) en el estadio Ernesto Sánchez Millán, un resultado que le permite acceder a las semifinales del torneo, donde se enfrentará al Cacereño el próximo sábado en el estadio Príncipe Felipe.

El conjunto dirigido por Martín Fernández ofreció una imagen sólida y supo aprovechar una de sus primeras ocasiones para encarrilar la eliminatoria. El tanto decisivo llegó antes del minuto 20, cuando Benja remató de cabeza un saque de esquina para batir al guardameta local y establecer el que acabaría siendo el definitivo 0-1.

Con la ventaja en el marcador, el Gévora controló el encuentro con orden y apenas concedió opciones al Guadiana durante la primera mitad, manteniendo su portería a salvo hasta el descanso.

El Gévora mantuvo la ventaja

Tras la reanudación, el equipo local dio un paso al frente en busca del empate y asumió mayores riesgos en ataque. Sin embargo, la defensa verdinegra respondió con firmeza y logró contener las acometidas del Guadiana, que dispuso de varias aproximaciones en el tramo final sin encontrar el premio del gol.

El conjunto pedáneo resistió la presión en los últimos minutos y acabó certificando una victoria de mérito que le permite seguir avanzando en la competición.

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El premio será un exigente duelo ante el Cacereño, uno de los grandes favoritos al título autonómico. El encuentro de semifinales se disputará el próximo sábado, a las 20.30, en el estadio Príncipe Felipe, donde el Gévora buscará prolongar su buen inicio de temporada y acercarse a la final de la Copa Federación.