Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Río GuadianaAulas TEAIncendiosCrisis migratoria
instagram

UFC

Muere Allan Nascimento, peleador de la UFC, tras sufrir un paro cardíaco a los 34 años: luto en los deportes de contacto

La UFC ha comunicado oficialmente el fallecimiento del peleador brasileño en una tragedia para el deporte

Muere Allan Nascimento, peleador de la UFC, a los 34 años

Muere Allan Nascimento, peleador de la UFC, a los 34 años / X

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Iker Lloveras

El mundo de las artes marciales mixtas está de luto. La UFC ha comunicado esta madrugada el fallecimiento del peleador brasileño de la categoría de peso mosca Allan Nascimento, que sufrió un aparente ataque cardíaco mientras dormía.

Según las informaciones trascendidas y lo que confirma la UFC, el luchador de 34 años fue hallado inconsciente el pasado lunes, y pese a los esfuerzos del personal médico de reanimarle acabó perdiendo la vida.

"Esta mañana, lunes 3 de agosto, nuestro querido peleador de peso mosca, Allan Nascimento, fue hallado inconsciente tras sufrir un aparente ataque cardíaco mientras dormía. A pesar de los esfuerzos del equipo médico que acudió al lugar, se confirmó su fallecimiento allí mismo.

Nuestras oraciones y más sinceras condolencias acompañan a la familia, amigos, compañeros de equipo y seres queridos de Allan en estos momentos increíblemente difíciles", reza el comunicado oficial de la UFC en Instagram.

Conocido como ‘Puro Osso’, Nascimento era uno de los especialistas en jiu-jitsu brasileño más respetados de su categoría. Cinturón negro y miembro del equipo Chute Boxe Diego Lima, compartía entrenamientos con figuras como Charles Oliveira, quien lo consideraba un hermano dentro y fuera del gimnasio.

El brasileño había iniciado su carrera profesional en 2011 y deja un récord de 22 victorias y siete derrotas. Dieciséis de sus triunfos llegaron por sumisión, una cifra que reflejaba su enorme peligro en el suelo, donde destacaba por su capacidad para encontrar estrangulaciones y llaves desde prácticamente cualquier posición.

Tras participar en el Dana White’s Contender Series en 2018, Nascimento debutó finalmente en la UFC en 2021. En la compañía consiguió cuatro victorias y sufrió dos derrotas, ambas por decisión dividida. Durante su etapa en el octágono superó a rivales como Jake Hadley, Carlos Hernandez, Jafel Filho y Cody Durden.

Noticias relacionadas

Nascimento había competido por última vez el 20 de junio de 2026. Su fallecimiento ha causado una profunda conmoción en las MMA brasileñas y en la UFC, donde era considerado un peleador técnico, experimentado y especialmente querido por sus compañeros. Descanse en paz, leyenda.

Fuente: Sport

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La heladería italiana de Badajoz logra un Solete Repsol en su primer aniversario: 'Queremos abrir otra en Valdepasillas
  2. Nos vendieron jardines y nos dejaron un vertedero': la suciedad de las obras desespera a los vecinos de la plaza Príncipe de la paz
  3. El Hotel Río de Badajoz cumple 50 años y prepara una gran fiesta para homenajear a trabajadores, clientes y a su fundador
  4. Las orquestas Panorama y París de Noia protagonizan un duelo musical sin precedentes en Badajoz
  5. Estos son los cambios en el tráfico por la obra del aparcamiento subterráneo junto a puerta de Palmas en Badajoz
  6. Sospechan que una usuaria del Centro Hermano está detrás del incendio que ha calcinado tres hectáreas en Huerta Rosales
  7. La obra del segundo tramo de la Ronda Sur de Badajoz empezará a principios de 2027
  8. El alcalde de Badajoz acusa al Ministerio de eludir su responsabilidad sobre la BA-20 y rechaza su negativa al soterramiento

Un robot permitirá a los alumnos extremeños con cáncer seguir las clases desde el hospital

Un robot permitirá a los alumnos extremeños con cáncer seguir las clases desde el hospital

Reabre la sucursal bancaria de Vivares tras sufrir un robo con una máquina retroexcavadora en 2025

Reabre la sucursal bancaria de Vivares tras sufrir un robo con una máquina retroexcavadora en 2025

Don Benito prepara una feria de asociaciones con 40 colectivos

Don Benito prepara una feria de asociaciones con 40 colectivos

Rescatan a más de 150 migrantes en el Canal de la Mancha tras incendiarse una embarcación

Rescatan a más de 150 migrantes en el Canal de la Mancha tras incendiarse una embarcación

Patricia, educadora canina: “Los perros no intentan dominar a sus dueños, por eso educarlos no consiste en demostrar quién manda”

Patricia, educadora canina: “Los perros no intentan dominar a sus dueños, por eso educarlos no consiste en demostrar quién manda”

La Fundación Franz Weber critica una corrida de toros en Azuaga por incentivar la asistencia de menores

La Fundación Franz Weber critica una corrida de toros en Azuaga por incentivar la asistencia de menores

El arzobispo de Mérida-Badajoz llama a una respuesta "humana" y "fraterna" ante la crisis migratoria en Ceuta

El arzobispo de Mérida-Badajoz llama a una respuesta "humana" y "fraterna" ante la crisis migratoria en Ceuta

Ni olivo ni almendro: el árbol que resiste la sequía y se llena de flores azul lavanda en verano

Ni olivo ni almendro: el árbol que resiste la sequía y se llena de flores azul lavanda en verano
Tracking Pixel Contents