Alex Macías: “Cuando apareció la opción del Extremadura ni me lo pensé”

El Extremadura tira. Y eso quedó reflejado en Alex Macías, presentado oficialmente como jugador azulgrana en las instalaciones de Jamón y Salud, uno de los patrocinadores oficiales de la entidad y empresa que esta temporada luce su imagen en la segunda equipación oficial del club. El lateral izquierdo afronta con enorme ilusión su primera aventura en Almendralejo y lo hace convencido de haber tomado la decisión correcta. "No me lo pensé mucho. Hablé con Manuel Mosquera, con mi agente y lo tenía muy claro. Me habían hablado muy bien del club, del ambiente, de la afición y del Francisco de la Hera, así que no había ninguna duda", afirmó durante su presentación.

Las primeras semanas en Almendralejo han servido para integrarse tanto en la filosofía de David Rocha como en un vestuario que, según reconoce, le ha facilitado enormemente la adaptación. "Al principio toca conocer la idea del entrenador y adaptarte a los compañeros, pero ya llevamos un par de semanas y creo que lo estamos consiguiendo”. Antes incluso de firmar, mantuvo una conversación con el técnico azulgrana para conocer qué esperaba de él. "Hablé con Rocha y le pregunté qué quería de mí. Me dijo que siguiera siendo yo mismo, que hiciera lo que llevo haciendo siempre, y eso me dio mucha confianza". También destacó la importancia de encontrarse con jugadores experimentados como Kike Márquez, a quien definió como "un líder" dentro del vestuario. "Siempre ayuda llegar a un sitio donde ya conoces a alguien. Kike te abre las puertas del grupo y todo resulta mucho más fácil".

El defensa llega dispuesto a aportar trabajo, sacrificio y regularidad en una categoría que conoce bien y que considera de un nivel muy elevado. "Se habla de una categoría semiprofesional, pero para mí es totalmente profesional. La viví hace dos años y el nivel es altísimo. Aquí no puedes relajarte nunca, hay que ir partido a partido y hacer muy bien las cosas". En cuanto a sus características, no dejó lugar a dudas: "Soy un jugador de trabajo, de mucha lucha, de mucha briega y muy constante". Además, confesó que, a la hora de tomar decisiones importantes en su carrera, siempre busca el consejo de quienes más experiencia acumulan. "He compartido vestuario con muchos veteranos y siempre me dejo aconsejar por ellos. Evidentemente también está mi familia, pero escuchar a gente que ha vivido tantas cosas en el fútbol siempre ayuda".

Uno de los momentos más emotivos de la comparecencia llegó al recordar el partido que disputó la pasada temporada con la Deportiva Minera en el Francisco de la Hera, un encuentro clave por el ascenso que todavía permanece muy vivo en su memoria. Aunque entonces defendía la camiseta rival, quedó impresionado por el ambiente que generó la afición azulgrana. "Veníamos de jugar un primero contra segundo y aquello fue una auténtica locura. Recuerdo perfectamente el penalti fallado en el minuto 93 y cómo explotó el estadio celebrándolo. Fue increíble". Ahora tendrá la oportunidad de experimentar esa misma pasión desde el lado local. "El fútbol tiene estas cosas. Vienes aquí como rival, te llevas un golpe muy duro porque no consigues el objetivo, y unos meses después la vida te cambia y te da la oportunidad de formar parte de este proyecto".

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Alex considera que vestir la camiseta del Extremadura en Primera Federación supone uno de los grandes retos de su carrera deportiva. "Es una oportunidad que espera cualquier futbolista y hay que aprovecharla al máximo".