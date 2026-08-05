La séptima edición de ‘jóvenes de Extremadura en organismos multilaterales’ llega a su fin

La séptima edición del programa ‘Jóvenes de Extremadura en Organismos Multilaterales’, desarrollado por la Fundación Jóvenes y Deporte (FJyD) e impulsado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), llega a su fin este mes tras conceder seis becas profesionales no laborales para la realización de pasantías de un año de duración en diferentes agencias del Sistema de Naciones Unidas con destino en varios países.

Esta séptima edición ha permitido seguir fortaleciendo la colaboración con destacados organismos internacionales, consolidando un proyecto que combina la formación, la proyección profesional y la internacionalización del talento extremeño. Al mismo tiempo, contribuye a reforzar el posicionamiento estratégico de la Junta de Extremadura en el ámbito de la cooperación internacional, a través del trabajo conjunto de la AEXCID y de la Fundación Jóvenes y Deporte.

Las seis becas de esta edición que ahora culmina forman parte del total de 48 becas profesionales no laborales en organismos internacionales concedidas por el programa desde su creación, que ya ha formado a más de 150 jóvenes de Extremadura en el ámbito del desarrollo. Estos datos reflejan el firme compromiso de la Junta de Extremadura por generar oportunidades de calidad para jóvenes con una alta cualificación, favoreciendo su empleabilidad y proyectando el talento extremeño en el ámbito internacional.

Gracias a esta iniciativa, la Junta de Extremadura ha consolidado una sólida red de alianzas con el Sistema de Naciones Unidas mediante convenios de colaboración con múltiples organismos internacionales. Tras siete ediciones (y una octava en marcha) se ha colaborado con más de una docena de organismos y una veintena de oficinas repartidas por todo el mundo. Por ello, son cada vez más las entidades que solicitan participar en este programa, reconociendo a Extremadura como un socio de referencia en el ámbito multilateral y como una región que cuenta con una cantera de profesionales jóvenes altamente preparados.

Las personas seleccionadas en esta edición comenzaron sus pasantías entre los meses de mayo y julio de 2025 y han permanecido durante un año desarrollando su labor en agencias de Naciones Unidas de primer nivel, representando a Extremadura en el escenario internacional.

Los organismos multilaterales participantes

En esta séptima edición, los organismos multilaterales participantes han sido: ONU Mujeres, Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres. Oficina central de Nueva York; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Oficina de Bruselas; UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Oficina de Perú; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Oficina Regional para América Latina y el Caribe, en Panamá; Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Oficina de Bolivia; y ONU Mujeres, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, en Ciudad de Panamá.

Así, ‘Jóvenes de Extremadura en Organismos Multilaterales’ se ha consolidado como un programa de referencia en Extremadura al ofrecer experiencias profesionales de alto valor añadido en organismos internacionales a jóvenes con perfiles muy diversos. Más allá de la experiencia adquirida, el programa demuestra que el talento, la preparación y el compromiso de la juventud extremeña son capaces de competir y aportar valor en instituciones de primer nivel, actuando además como embajadores y embajadoras de nuestra región.

Un programa con que crece con muy buenos resultados

Los resultados en materia de empleabilidad continúan avalando el éxito de esta iniciativa. En la actualidad, tres de las seis personas becadas en esta edición han obtenido una vinculación laboral con el organismo en el que realizaron su pasantía o con entidades estrechamente vinculadas al ámbito internacional. Una cifra que mantiene la elevada tasa de inserción laboral alcanzada por el programa a lo largo de sus distintas ediciones y que pone de manifiesto el valor de una iniciativa que abre oportunidades reales al talento joven extremeño, favorece su desarrollo profesional y contribuye a situar a Extremadura como un referente en el ámbito de la cooperación multilateral.

La Fundación Jóvenes y Deporte continúa consolidándose como un agente estratégico en la promoción del talento extremeño, impulsando iniciativas que conectan la formación especializada, la empleabilidad y la proyección internacional.

Fuente: El Periódico de Extremadura