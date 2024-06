Aena dispara sus objetivos con 310 millones de pasajeros y un 20% más de rentabilidad para 2026

A Aena se le ha quedado corto el plan estratégico que aprobó hace un par de años y lanza una actualización que dispara sus objetivos operativos y financieros. La nueva hoja de ruta, hecha pública este jueves por la cúpula del gestor aeroportuario, marca nuevas metas de volumen de pasajeros y de rentabilidad tras haber desbordado las previsiones que se había marcado el grupo, por la buena evolución de la economía y la reactivación de la demanda aérea más rápida de lo esperado.

"Las cosas han ido significativamente mejor de lo que preveíamos y las incertidumbres se han despejado", ha resumido el presidente del grupo, Maurici Lucena. "Estamos en un momento dulce. El más deulce de la historia de la empresa". Aena alcanzó el año pasado los 283 millones de pasajeros en su red de aeropuertos en España, superando el récord prepandemia de 2019 y muy por encima de la evolución estimada en sus planes iniciales.

La nueva senda contemplada en el plan estratégico actualizado contempla alcanzar los 294 millones de viajeros este año, superar los 300 millones en 2025 (un año antes de lo previsto) y rondar los 310 millones en 2026. Y sumando el tráfico previsto de los aeropuertos internacionales que el grupo puede consolidar en sus cuentas por tener participaciones mayoritarias (Londres-Luton y once aeropuertos de Brasil), Aena aspira a superar los 365 millones de pasajeros en 2026, con un millón de viajeros cada día.

Plan inversor milmillonario

Con este fuerte repunte del tráfico previsto, que será aún más acusado en los aeropuertos especialmente volcados en la actividad del turismo vacacional (los de islas y algunos de costa, especialmente), Aena anticipa que serán necesario disparar las inversiones en sus infraestructuras para ampliar la capacidad de algunas y para garantizar la calidad de servicio, lo que servirá en ambos casos para mejorar los ingresos y la rentabilidad del grupo.

El próximo periodo regulatorio de inversiones se articulará a través de la tercera edición del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), que deberá aprobar el Gobierno para los años 2027-2031, y Aena anticipa que propondrá inversiones que al menos doblarán las realizadas en los últimos años. Esto es, pasarán de los 450 millones de media anual ahora contemplados (2.250 millones entre 2022 y 2026 del DORA II) hasta el entorno de los 1.000 millones por ejercicio a partir de 2027 (hasta el entorno de los 5.000 millones).

El grupo subraya que la capacidad actual de la red de aeropuertos garantiza poder cubrir el tráfico previsto para los próximos años, pero que será necesario adelantar proyectos en el actual periodo regulatorio del DORA II para ejecutarlos en el marco del DORA III. En este sentido, Aena ya cuenta con actuaciones en fase de proyecto para ampliar los aeropuertos de Madrid-Barajas, Tenerife Norte, Tenerife Sur y Lanzarote, y en una fase previa de diseño para Barcelona, Málaga, Alicante, Valencia, Ibiza, Menorca, Bilbao, Santander y Melilla.

Más rentabilidad y lluvia de dividendos

"Ya hemos alcanzado las metas financieras que nos marcados para 2025 o 2026. Y las hemos rebasado en 2023, que fue un año récord", ha indicado Lucena. Y es por eso que Aena, controlada en un 51% por el Estado español a través del grupo Enaire, también mejora sus objetivos financieros y anticipa un fuerte repunte de su rentabilidad, con el objetivo de elevar el resultado bruto de explotación (ebitda) consolidado un 20% en 2026 con respecto al año 2023.

La compañía confirma igualmente que continuará con la lluvia de dividendos, garantizando que mantendrá su política de repartir el 80% del beneficio (pay out) para retribuir a sus accionistas. “Aena continuará siendo la empresa del sector más atractiva en su política de dividendos”, ha subrayado. El grupo ya había disparado un 61% el dividendo con cargo a los resultados de 2023, hasta los 7,66 euros por acción, lo que supondrá el reparto de 1.149 millones entre sus accionistas.

El grupo augura que sus ingresos comerciales, por el alquiler de las tiendas y otros locales de los aeropuertos, podrían llegar a crecer un 48% en 2026 con respecto a 2019 (en la anterior versión del plan de noviembre de 2022 se calculaba que lo harían un 23%) y el ingreso comercial por pasajero subirá un 32% (frente al 12% estimado hasta ahora).

Los ingresos por la actividad inmobiliaria de 2023 superaron más del 34% los de 2019, centrando los principales proyectos en este ámbito se centran en el aeropuerto de Madrid-Barajas (en 2026 se habrá adjudicado un 25% de la superficie asociada a la ciudad aeroportuaria de Madrid) y en el aeropuerto de Barcelona-El Prat (cuya ciudad aeroportuaria está vinculada al proyecto de desarrollo del 'hub' del aeropuerto).

Negocio internacional

Aena está abierta a ejecutar adquisiciones para sumar más aeropuertos internacionales al grupo, con el foco puesto especialmente en Latinoamérica y Europa. Si se cierran esas compras, el grupo ve factible llegar a 2026 concentrando un 15% de su ebitda en su negocio internacional. "Si no lo logramos, no pasa nada. Es una meta tranquila, no angustiosa", ha explicado Lucena, que ha subrayado que la compañía es muy exigente en la rentabilidad y aportación de valor para integrar nuevos aeropuertos.

Otra de las metas que se adelantan en esta actualización del plan estratégico es la consecución de las cero emisiones netas de gases de efecto invernadero (net zero), que pasa de 2040 a un nuevo objetivo adelantado a 2030. "El compromiso de Aena con la sostenibilidad es innegociable y es un factor transversal de nuestro marco estratégico, como lo prueba el que cada año rendimos cuentas en la junta de accionistas de nuestro plan de acción climática", ha declarado el presidente de Aena, Maurici Lucena.