El 73% de los españoles que quiere comprar una casa no solicita las ayudas públicas (a pesar de que el 50% no tiene dinero para hacerlo)

Más del 70% de los españoles que inician la compra de una casa no solicita ninguna ayuda económica para el proceso entre el abanico de opciones ofrecidas por las diferentes administraciones públicas, a pasar de que la mitad de ellos no tiene capacidad económica para afrontar la adquisición. Esta es la principal conclusión del informe 'II Informe El viaje del comprador de vivienda en España', realizado a partir encuestas realizadas por la empresa de estudios de mercado y demoscopia Sigmados para la promotora Culmia, que destaca que la vivienda en propiedad sigue siendo la opción favorita de los ciudadanos.

En concreto, el 73% de quienes han buscado en algún momento vivienda no han solicitado ninguna ayuda económica de las ofrecidas, principalmente los avales a la entrada: con esta medida, el Gobierno y las comunidades autónomas avalan la parte de la compra de un piso, el 20% del precio, el cual exige la banca para financiar el 80% restante. A este porcentaje hay que sumar que un 20% no ha solicitado estas medidas porque creen que no les corresponden. En el otro extremo, el más minoritario, solo el 4,4% de los encuestados asegura sí haber solicitado los avales ICO del Gobierno y el 2,9% las ayudas dirigidas a la adquisición de viviendas en el entorno rural del Plan Estatal de Vivienda.

La realidad es que para la mayor parte de los españoles la vivienda libre en propiedad sigue siendo la primera opción. El 70,8% de los más de 2.000 ciudadanos mayores de 26 años encuestados en Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, País Vasco y Galicia por Sigmados responde esta opción, frente al 16,7% que se plantea residir en un alquiler asequible, el 7,5% que prefiere una vivienda de protección oficial (VPO), el 2,8% en un 'coliving' y el 2,3% en un alquiler flexible. Estas últimas fórmulas ganan son las que más adeptos tienen entre los jóvenes menores de 29 años, mientras los mayores de 65 años son los que más prefieren la casa en propiedad.

A pesar de que ser propietario es la opción más deseable, uno de cada dos españoles, el 54,5%, considera que las opciones de vivienda que hay en el mercado no cumplen sus expectativas económicas, es decir, no dispone de los ahorros o capacidad de endeudamiento para comprar. Solo el 17,4% de los españoles encuestados afirma que las opciones de vivienda en el mercado actual sí cumplen con sus expectativas; mientras que más del 28% cree que la oferta disponible no sus expectativas de espacio, distribución, zonas comunes o servicios complementarios. "Todos los grupos de edad coinciden en la necesidad de contar con más viviendas con precios y condiciones más asequibles, con un porcentaje superior al 70%", señala el informe.

¿Cómo ha afectado la Ley de Vivienda en la compra de viviendas?

Según Sigmados y Culmia, con motivo de la aprobación de la Ley de Vivienda, después de un año en vigor, el 37% de los encuestados dice haber paralizado indefinidamente el proceso de compra, mientras que más del 33% ya tenía pensado comprar una vivienda antes y no le preocupa el efecto de nueva norma y al 15,7% le preocupa la indefensión jurídica. Separando por edades, los más jóvenes son los que más reticentes son a la ley: uno de cada dos ha paralizado la compra, frente al 41% de los mayores de 65 años a los que no les supone un quebradero.