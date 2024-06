Trabajo da una semana a la patronal para presentar propuestas para reducir la jornada

El Ministerio de Trabajo ha reclamado a la patronal que le remita una propuesta por escrito para reducir la jornada laboral antes del lunes de la semana que viene. Si no es así, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, ha deslizado que acelerará las negociaciones y optará por remitir al Congreso un acuerdo únicamente con los sindicatos y antes de finalizar el mes de agosto.

El departamento liderado por Yolanda Díaz ha elevado el tono contra de los empresarios y les ha acusado de estar entorpeciendo las conversaciones para dar cumplimiento a uno de los compromisos electorales del Gobierno de coalición. "Tiene que tomarse en serio la negociación", le ha reprochado Pérez Rey a los patronos. La CEOE, a preguntas de este medio, ha declinado realizar declaraciones al respecto.

Este lunes los representantes de Trabajo se han reunido de nuevo con patronal y sindicatos, con el objetivo de debatir el primer borrador que les remitieron hace unos días. Los empresarios no han llevado a la reunión alegaciones por escrito al documento y tanto Trabajo com sindicatos se lo han reprochado. "El tiempo se ha acabado", ha afirmado el vicesecretario general de UGT, Fernando Luján.

A Trabajo le urge políticamente acelerar esta reforma y los sindicatos temen que la entrada en vigor real de la norma se dilate. Oficialmente, la intención del Ejecutivo es rebajar la jornada máxima a 38,5 horas semanales ya este año y a 37,5 horas a partir del 1 de enero del que viene. Este segundo salto afectará a ocho de cada 10 asalariados cubiertos por convenio colectivo y entre las centrales preocupa tener que transponerlo luego a las empresas de manera precipitada.

Trabajo y los sindicatos han lanzado a la patronal un ultimátum descafeinado. Le han reclamado que el lunes que viene, cuando las partes vuelven a reunirse, traigan propuestas por escrito. Pero no han acabado de concretar qué harán si eso no es así. "No acaban de concretar qué es lo que quieren de esta negociación [...] Si no hay un acuerdo estaremos con el Gobierno apoyando esta medida", ha dicho la secretaria de política sindical de CCCO, Mari Cruz Vicente. "Si no quieren estar en el camino, tendremos que seguir sin ellos", ha insistido el representante de la UGT.

"Monólogo social"

La subida de tono de Trabajo llega precedida de las críticas vertidas por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, a la vicepresidenta segunda. El líder empresarial acusó a la líder de Sumar de practicar el "monólogo social" con esta norma, ya que, a su parecer, ya la tiene decidida. “Si el Gobierno tiene prisa, que lo haga ya, pero que no hable de diálogo social, que sería tripartito”, afrimó en un acto de la patronal murciana. "Es malo para España y especialmente para las pymes", sostuvo.

Las relaciones entre el Gobierno y los empresarios no pasan por un buen momento. Del prolífico ciclo, coincidiendo con la irrupción del covid, en el que Díaz pactó la ley de teletrabajo, la 'ley Rider', las prórrogas de los erte o la reforma laboral, le ha seguido una aridez de acuerdos. Los empresarios tienen la sensación de que se les instrumentaliza para validar normas y que los pactos alcanzados luego no siempre se respetan.

También ha encajado especialmente mal la reforma del Comité Económico Social (CES) para dar entrada a la patronal catalana Pimec, competidora de la CEOE en Cataluña, representada en dicho territorio por Foment del Treball. La reforma de dicho organismo la aprobó el Ejecutivo sin consulta previa al mismo.