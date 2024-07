Iker Barricat, presidente de The Adecco Group: “La capacitación adecuada del talento es fundamental para que el uso de la IA Generativa sea eficaz”

The Adecco Group , líder mundial en la gestión de recursos humanos, presenta la cuarta edición de “Global Workforce of the Future 2023”. Un estudio que se centra en las perspectivas de los trabajadores a medio y largo plazo, para que las empresas puedan prepararse y acompañar a sus equipos en ese avance. En esta primera entrega se analizan temas clave para las organizaciones como el uso de la Inteligencia Artificial Generativa y el acceso a la formación en esta herramienta, además de la necesidad de seguir invirtiendo también en habilidades personales.

En palabras de Iker Barricat, presidente de The Adecco Group España: “La llegada de la IA Generativa al mercado laboral es ya una realidad como demuestra el hecho de que 7 de cada 10 trabajadores cualificados la empleen de manera habitual. Desde The Adecco Group estamos convencidos de que la IA en general, y la generativa en particular, se están convirtiendo en herramientas poderosas para automatizar tareas rutinarias y mejorar la eficiencia en diversos sectores. Sin embargo, no hay duda en que el factor humano seguirá siendo esencial en el entorno laboral para generar valor. Las habilidades personales como la inteligencia emocional, la empatía y la capacidad de interactuar con otras personas son únicas y necesarias, y difíciles -o imposibles- de replicar por cualquier IA”.

“En este contexto, la formación y capacitación adecuada del talento es fundamental para que el uso de la IA Generativa sea eficaz. Es fundamental que desde la empresa se lidere este proceso de adopción con responsabilidad para asegurarse de que todos los equipos (gen Z, talento sénior, etc.) reciben un acceso igualitario a estas herramientas y sus ventajas”.

“En The Adecco Group siempre somos conscientes de nuestro papel en la sociedad y en el mercado laboral y de acuerdo con nuestro compromiso de operar de manera ética, debemos asegurarnos de utilizar esta herramienta de manera responsable. Entendemos las oportunidades y también los interrogantes que plantea el creciente uso de la IA Generativa en el mercado de trabajo y abogamos por una adopción razonable en la que las personas siguen siendo la pieza clave”, concluye Iker Barricat.

La IA Generativa ha cautivado a los trabajadores

Según “Global Workforce of the Future 2023”, el 79% de los trabajadores/as encuestados en España cree que el impacto de la IA Generativa en su trabajo será positivo, lo que está impulsando su adopción generalizada, ya que el 73% de los trabajadores españoles dice utilizar ya la IA Generativa en el lugar de trabajo, destacando herramientas como ChatGPT y Google Bard.

En cambio, el 12% reconoce desconocer las herramientas de IA Generativa o cómo utilizarlas. Solo el 8% de los trabajadores manifiesta que esta tecnología podría hacerles perder su empleo.

Dentro de ese 79% que ve un impacto positivo en la adopción de estas herramientas, un 33% considera que la IA Generativa les facilitará el trabajo, el 28% cree que les dará más oportunidades de adquirir conocimientos y progresar en su carrera y un 18% piensa que creará más empleo en su sector.

Además, la mayoría de los encuestados ve la IA Generativa como una tecnología que puede aligerar sus cargas administrativas, liberando su tiempo para centrarse en tareas más estratégicas y, en general, ahorrarles tiempo en el trabajo cotidiano y desempeñar tareas con más valor añadido (57% ambas opciones).

Pero más allá del aumento de la eficiencia en los puestos de trabajo, la IA Generativa también es vista por muchos como una oportunidad laboral, ya que el 57% de los españoles encuestados cree que puede abrirles las puertas a puestos de trabajo a los que antes no podían acceder.

Consultados por las principales razones concretas por las que la gente sí utiliza esta IA, estas son "ahorrar tiempo en tareas básicas/rutinarias (28%)", "encontrar información muy rápidamente (27%)", “ayuda para "obtener nuevas ideas (24%)” y "agilizar los procesos de comunicación” (19%).

Del otro lado, el principal obstáculo que los consultados encuentran en el uso de la Inteligencia Artificial, tanto dentro del mercado laboral como en general, es que su utilización pueda ser poco ética y/o discriminatoria, así lo manifiesta el 52% de los españoles participantes en la encuesta.

Una oportunidad para invertir en IA Generativa y en soft skills

El 55% de los españoles consultados ha expresado que les gustaría recibir formación sobre IA Generativa, ya que son menos de la mitad de los trabajadores (44%) los que han recibido ya orientación sobre esta tecnología por parte de sus empleadores.

Según “Global Workforce of the Future 2023”, el 59% de los trabajadores españoles cree que las habilidades personales seguirán siendo más influyentes que la IA Generativa en el mercado laboral.

Las competencias personales menos reemplazables según los trabajadores serán la inteligencia emocional, así como la empatía y escucha activa (28% ambas opciones) y las habilidades interpersonales (por ejemplo, comunicación y colaboración), seleccionadas por 1de cada 5 españoles consultados.

En cambio, los trabajadores opinan que las habilidades humanas que podrían ser más propensas a ser sustituidas por la IA Generativa son el razonamiento (18%), la gestión del tiempo (17%) y la planificación estratégica (16%).

Metodología

“Global Workforce of the Future 2023” es un informe que se elabora a nivel mundial y que recoge datos sobre las percepciones laborales de trabajadores y managers en 23 países en los que opera The Adecco Group, entre ellos España. El estudio se ha hecho gracias a una encuesta que se realizó entre julio y agosto de este año, con una muestra total de 30.000 trabajadores en todo el mundo, 2.000 de ellos en España, procedentes de diferentes sectores y con distintas ocupaciones.

Los datos son representativos con un nivel de confianza del 95%, y se han fijado cuotas para garantizar una muestra nacional representativa por edad y sexo en cada país. La mayoría de las personas consultadas realizan funciones vinculadas a tareas cualificadas y/o de oficina, más directamente relacionadas con el uso de la IA Generativa.