Miguel Pereda: "Las oficinas deben adaptarse a la amenaza del teletrabajo, igual que lo hicieron los centros comerciales al comercio electrónico"

P. Cuando se funda Urbalar solo tenía seis años. ¿Estaba Miguel Pereda predestinado trabajar en el sector inmobiliario?

R. No, yo empecé en el mundo financiero. Estudié ciencias empresariales, hice un máster en asesoría fiscal y, en principio, mi mundo venía por la parte de fiscal y financiera. De hecho, mi primer trabajo fue una mesa de operaciones, como trader de deuda.

P. ¿Cuál hubiese sido su profesión soñada?

R. Yo terminé haciendo estudios empresariales, pero mi idea inicial era dedicarme a biología o ingeniería de montes.

P. ¿Cuáles son sus aficiones?

R. La primera mi familia. También me encanta viajar y el aire libre. Luego presido Norte Joven, que es una asociación que tiene 35 años, que es una escuela de segunda oportunidad, que también me lleva mi tiempo. Llevo en la Junta directiva ya unos cuantos años y, ahora, de presidente.

P. ¿Un sitio para veranear? Aunque sea invierno.

R. Dos distintos, los Pirineos y Cádiz.

P. ¿Un libro?

R. Me encantan las biografías y la novela histórica. Difícil escoger uno. Luego leo mucha novela negra, que es difícil de recomendar, pero es como ir al psicólogo.

P. ¿Quién será su sucesor al frente de Grupo Lar? ¿Jorge Pereda?

R. Dependerá de muchas cosas. No hay plan. Grupo Lar estará dirigido por un equipo muy profesional, de primera línea. Lo de la familia no es, ni mucho menos, un requisito. La compañía no tiene ninguna intención de dejar de ser familiar en su parte accionarial, lo que tiene claro es que su gestión ha de ser muy profesional. Nos gusta ser no cotizados y de capital familiar.