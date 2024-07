OHLA y Atitlan rompen negociaciones para 'rescatar' la compañía

Atitlan, el grupo inversor fundado por Roberto Centeno y Aritza Rodero, y la constructora OHLA han puesto fin a las conversaciones que mantenían para lanzar una ampliación de capital de hasta 150 millones de euros, según ha informado la cotizada en un hecho relevante a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El pasado 26 de junio, OHLA anunció su intención de llevar a cabo una recapitalización de la compañía de 100 millones de euros. Un día más tarde, desvelaron que habían recibido dos ofertas: la de un magnate mexicano, que se comprometía a inyectar 25 millones, y la de Atitlan, mucho más ambiciosa. El grupo inversor pretendía lanzar dos procesos, de 75 millones cada uno, que le permitirían tomar el control de la compañía.

La oferta no vinculante de Atitlan vencía el 5 de julio, aunque fue prorrogada siete días más. Ahora, OHLA ha anunciado que "la oferta ha vencido sin haberse alcanzado un acuerdo", pero que "continúa trabajando en el resto de las alternativas existentes en defensa del interés social". Por el momento, los Amodio, principales accionistas, secundarán la ampliación e inyectarán 26 millones, que se suman a los 25 millones comprometidos también de forma no vinculante por el empresario Claudio X. González.

Las conversaciones, en un punto muerto

El fin de las conversaciones entre Atitlan y OHLA era lo previsto, ya que, en la última semana, no se había producido ningún avance en las negociaciones. El grupo inversor exigía que la ampliación se ejecutase con un gran descuento, frente a las pretensiones de los hermanos Amodio, que no estaban por la labor para no sufrir una gran dilución y la pérdida del control de la compañía y el consejo de administración.

Según el comunicado publicado en el regulador bursátil, el consejo de administración de OHLA solicitó a Atitlan determinadas aclaraciones de la oferta para poder adoptar un acuerdo, poniéndose a su disposición para mantener las conversaciones que resultaran oportunas a tal fin y poder elegir entre las distintas opciones existentes. Sin embargo, estas conversaciones no se habrían producido y la última reunión pactada cancelada por la constructora.

OHLA tiene cierta premura para cerrar esta ampliación, ya que en poco más de medio año debe hacer frente al pago de la primera mitad de su bono de 400 millones de euros. En la actualidad no dispone de recursos para hacerlo, ni para refinanciarlo. Además, la banca acreedora le ha retenido varios avales a la espera de que logre la operación y cierre la venta de Canalejas, la cual no está avanzada.