Mutua crece un 11% en primas no vida en el primer semestre, récord histórico para la aseguradora

Mutua Madrileña cerró el primer semestre de 2024 consolidando su posición como líder en seguros generales en España. La aseguradora presidida por Ignacio Garralda concluyó los primeros seis meses del año con un volumen de primas de seguros No Vida de 3.735 millones, récord histórico para la entidad, y que supone un crecimiento del 11% respecto al año anterior, según datos provisionales de ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones). El sector, por su parte, registró, un incremento del 7,8%, lo que permite a Mutua aumentar su cuota de mercado en no vida hasta el 15,5%.

En la actualidad, la aseguradora madrileña se sitúa como el primer grupo en el mercado España en el mercado de No Vida, el primero en el negocio de Salud, el segundo en Autos y el tercero en Seguros Totales, incluyendo Vida y No Vida, según datos de ICEA. Por detrás de Mutua en No Vida se situaron Mapfre (3.300 millones), Allianz (1.659 millones), Occident (1.444 millones), Generali 1.418 millones) y Axa (1.323 millones).

En el total asegurador, incluyendo Vida y No Vida, el crecimiento de Mutua fue del 10,9%, hasta los 3.951 millones de euros, lo que contrasta con la caída del 2,2% del sector.

En el ramo de autos, Mutua registró un notable crecimiento, del 18,1%, hasta los 1.186 millones de euros, el doble que el sector, que se anotó una subida del 9,1%. El aumento se produce por la captación de nuevos clientes atraídos por la política diferencial de la compañía, centrada en ofrecer a sus mutualistas servicios exclusivos y de alta calidad a precios muy competitivos.

Mutua Madrileña destaca por su estrategia comercial centrada en ofrecer los mejores servicios aplicando la máxima contención posible al precio de las primas. En los últimos años, Mutua ha contenido las tarifas a buena parte de su cartera, en contraste con la tendencia alcista del mercado, pero siempre garantizando la solvencia y rentabilidad de la compañía.

En Salud, donde opera a través de SegurCaixa Adeslas, Grupo Mutua cerró el semestre nuevamente como líder, con unos ingresos por primas de 1.832 millones de euros, un 6% más que el ejercicio anterior. En este caso, la cuota de mercado alcanza el 30%, casi el doble que el siguiente grupo asegurador del ranking.

Respecto a los seguros Multirriesgo, las primas crecieron un 18,7%, hasta los 482 millones de euros. En el caso de los seguros de Vida el crecimiento registrado por el Grupo Mutua ha alcanzado el 9%, hasta los 216 millones de euros, frente a la caída del 14,1% registrada por el sector.