Telefónica y LaLiga sortean el veto de Competencia con otro concurso del fútbol en TV por 1.300 M

Telefónica y LaLiga han encontrado la forma de sortear el bloqueo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) a los plazos del último gran concurso de los derechos de televisión de la competición de fútbol nacional. La patronal de los clubes de fútbol españoles adjudicó casi a partes iguales entre Telefónica y DAZN los derechos televisivos para cinco temporadas, entre la 2022/23 y la 2026/27, por 4.950 millones de euros (a razón de 990 millones por temporada). Cada uno de los dos operadores se adjudicó cinco partidos por jornada, a excepción de tres de ellas, que se ven únicamente en Movistar+.

LaLiga firmó los contratos con ambos adjudicatarios en enero de 2022. Dazn suscribió el acuerdo por las cinco temporadas comprometidas sin más complicaciones. Telefónica no pudo hacerlo y su contrato tenía una duración de sólo tres años, a la espera de conseguir el permiso de la CNMC para ampliarlo por otros dos más, como adelantó El Periódico de España, del Grupo Prensa Ibérica. Competencia no cambió de posición y mantuvo el bloqueo a que Telefónica pudiera firmar contratos de derechos de emisión de eventos deportivos por periodos superiores a tres años. Una limitación que era herencia de las restricciones regulatorias impuestas para sacar adelante la compra de Canal Plus por parte de la teleco en 2015.

Para desbloquear la situación, LaLiga lanzó en plenas Navidades un nuevo concurso para adjudicar la emisión de los cinco partidos y las tres jornadas en exclusiva en manos de Telefónica durante dos jornadas y media. La ganadora de ese concurso, que acaba de resolverse, ha sido la propia Telefónica y lo ha hecho exactamente por los mismos importes de hace dos años (a razón de 520 millones por temporada).

Movistar+ se hace así otra vez con los derechos de cinco partidos por jornada y tres jornadas en exclusiva para la temporada 2024/25 desde el 20 de enero de 2025 (justo cuando se cumplirían los tres años desde que se firmó el anterior contrato) y para las temporadas 2025/26 y 2026/27 al completo. Telefónica pagará en total 1.290 millones de euros: 250 millones por la primera media temporada y 520 millones por cada una de las dos temporadas restantes.

La herencia de Canal Plus

Telefónica arrastraba estas restricciones a la firma de contenidos audiovisuales por la la compra de Canal Plus en 2015. La CNMC autorizó entonces la operación, pero impuso a la teleco una serie de condiciones para evitar problemas de competencia y limitar su posición de dominio del mercado de la televisión de pago, del que obtenía una cuota tremendamente mayoritaria. Competencia levantó el pasado abril las restricciones que aún quedaban vigentes una vez expirado el periodo impuesto, pero el contrato con LaLiga fue anterior al fin de las limitaciones regulatorias y por eso seguían aplicándose a ese acuerdo.

Cuando LaLiga lanzó el último concurso de derechos de TV, Telefónica solo podía pujar por los derechos de LaLiga por tres temporadas. Una circunstancia que motivó el informe desfavorable de la propia CNMC a las condiciones del concurso impulsado por la organización que preside Javier Tebas, que abría la puerta a ofertas por tres, cuatro o cinco temporadas y que beneficiaba a los candidatos con ofertas que mayor duración de contrato propusieran.

Al carecer dicho informe de la CNMC de carácter vinculante, LaLiga hizo caso omiso a la salvedad formulada por CNMC y mantuvo intactas las condiciones de la subasta. Eso suponía, a priori, un problema para Telefónica, dado que las condiciones del concurso primaban las ofertas que abarcaran un mayor número de temporadas, dado que garantizaban unos mayores ingresos totales a los clubes.

La operadora solicitó sin éxito al regulador que levantara esa restricción para no estar en inferioridad de condiciones con sus rivales, y tras imponerse parcialmente en el concurso acabó firmando un contrato de derechos de TV de la competición ligera por tres años con opción a otros dos más. Pero Competencia no dio el visto bueno para ejecutar esa cláusula de ampliación de los plazos, y la LaLiga ha resuelto el entuerto lanzando un nuevo concurso en el que ha vuelto a salir ganador Telefónica.

Telefónica tiene garantizado poder ofrecer a sus clientes todos los partidos de LaLiga hasta el final de la temporada 2026/27 tras haber alcanzado un acuerdo con Dazn para poder incluir también los cinco partidos que se adjudicó en la oferta comercial de Movistar+. El acuerdo contemplaba que Telefónica pagará a Dazn 1.400 millones en cinco años, a razón de 280 millones por temporada. Telefónica también tiene los derechos audiovisuales de la Champions League y la Europa League hasta 2027, tras imponerse el año pasado en el concurso por tres temporadas por 960 millones.