Sánchez Galán carga contra la gran cantidad de impuestos energéticos en España: "No tiene ningún sentido"

Nuevo récord de beneficio. Iberdrola ganó 4.803 millones de euros en 2023, un 10,6% más que el año pasado, cuando había registrado sus mejores números hasta el momento. La eléctrica cierra un ejercicio en el que ha invertido 11.382 millones de euros en todo el mundo (2.300 millones en España) con una capacidad instalada renovable total de 42.187 megavatios (MW). Y el objetivo es mantener esta senda durante este año, con 12.000 millones de euros de inversiones previstas y un crecimiento del beneficio neto de entre 5% y 7%, excluyendo las plusvalías que puedan generar la rotación de activos.

En una conferencia con analistas para presentar los resultados del ejercicio, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha cargado contra la gran cantidad de impuestos diferentes que existe en España, con casi 40 tributos distintos, y ha insistido en que mantener el gravamen extraordinario del Gobierno sobre los ingresos de las energéticas "no tiene ningún sentido". Según Galán, esta situación "no tiene comparación con nada de lo que hace el resto del mundo", pues es el único país que grava los ingresos. España debería "estar totalmente en línea con el resto de los países europeos y con otras naciones de fuera de la Unión Europea, puesto que queremos hacer este país sea totalmente atractivo", ha añadido.

Iberdrola ha añadido 3.250 MW renovables a su cartera en 2023, que han supuesto una inversión de 5.000 millones de euros, el 60% en eólica marina e hidroeléctrica. Y ha incrementado su base de activos de redes en un 8%, alcanzando los 42.210 millones de euros. La empresa ya cuenta con 1,3 millones de kilómetros de líneas eléctricas y miles de subestaciones en todo el mundo y prevé seguir invirtiendo en regiones con nuevos marcos regulatorios como Estados Unidos, Reino Unido y Brasil.

En el caso de España, la eléctrica está a la espera de que el Gobierno y el regulador cambien el marco retributivo que actualmente hace que "el atractivo en redes sea muy bajo". "En las últimas semanas hemos visto signos positivos para reconsiderar el límite de inversión a las redes y el regulador ha iniciado una revisión de la tasa de retribución cuyo índice es bajo en comparación con otros países", ha explicado Galán.

Las redes centrarán la nueva hoja de ruta (Capital Markets Day) que presentará la compañía el 21 de marzo, según ha sugerido Galán, y a ellas se destinará la mayoría de los 11.000 millones de euros que tenía previsto destinar a la compra fallida de PNM, según fuentes de la compañía. "En esta área tenemos enormes oportunidades de crecimiento", ha asegurado Galán, quien ha recordado que al tratarse de una actividad regulada es un valor seguro, protegido del aumento de los costes financieros y de la inflación.

Por geografías

El beneficio bruto de explotación (Ebitda) del grupo ha ascendido a 14.417 millones de euros, un 9% superior al registrado en 2022, mientras que los ingresos cedieron un 8,6% hasta un total de 53.949 millones. En España, el Ebitda ascendió a 5.807 millones de euros, un 25% más que el año pasado, fundamentalmente por una mayor producción hidroeléctrica, después de que la sequía llevase a 2022 a ser el año con la producción hidráulica más baja de la historia, así como a que la energía que tuvo que comprar fue más barata que en 2022 y a que su cuota de mercado se amplió del 25,5% al 27,3% en toda la Península Ibérica.

En Reino Unido, obtuvo un Ebitda de 3.353,1 millones de euros (un 70% más que un año antes) tras recuperar el déficit de tarifa pasado que tuvo impacto negativo a final de 2022 y unos mejores resultados en eólica marina. En Estados Unidos, México y Brasil se mantuvo en niveles similares, aunque inferiores a los de 2022 con un resultado de 2.066,7 millones, 795,1 millones y 2.122,8 millones, respectivamente.

La compañía, que prevé recibir el 26 de febrero el cobro de 6.000 millones de dólares (unos 5.600 millones de euros) tras la operación de México, ha reducido su deuda neta hasta situarse en una horquilla entre los 42.000 y los 42.500 millones de euros, mientras el ratio de generación de caja sobre la deuda neta mejora hasta el 25,8%. La liquidez del grupo se sitúa en los 20.900 millones de euros, lo que le permitiría cubrir 27 meses de necesidades financieras sin recurrir al mercado y la vida media de su deuda roza los 6 años.

Inversiones en redes y en eólica marina

El presidente de la compañía ha subrayado el fuerte crecimiento de los resultados y de las inversiones en 2023. "En un año de incertidumbres macroeconómicas, una vez más hemos mantenido nuestra histórica trayectoria de cumplimiento de objetivos, gracias a un modelo de negocio integrado y a nuestra estrategia centrada en inversiones y crecimiento en mercados estables. Después de un año de inversiones récord, hemos afianzado nuestra solidez financiera y continuaremos invirtiendo significativamente en la transición energética en 2024. Los nuevos marcos de inversión en redes y nuestros proyectos eólicos marinos en construcción nos ayudarán a conseguir un crecimiento sólido y rentable para el año”, ha expresado Ignacio Sánchez Galán.

El doble de impuestos que el año anterior

La compañía se queja de que pagó 1.702,7 millones de euros en 'impuestos' en este país en 2023, un 99% más que el año anterior y la cifra supone alrededor del 120% de sus costes operativos. Entre estos 'tributos' cita la desaparecida minoración a la producción renovable y nuclear (225 millones), su contribución al bono social (274 millones), la tasa nuclear de Enresa (203 millones), el canon hidroeléctrico (191 millones) o el gravamen del 1,2% sobre las ventas del ejercicio (213 millones), entre otros.

Sobre este último, que el Gobierno quiere consolidar a partir del año que viene, la compañía confía en que "desaparezca o decaiga significativamente", según afirmó su director financiero, José Sainz, durante la conferencia con los analistas. "Al Gobierno le gustaría modificarlo de manera tal que se puedan minimizar sus efectos o transformarlo de acuerdo a las inversiones que puedas realizar, pero en cualquier caso es algo que no tiene ninguna lógica. Es el único país del mundo que aplica un impuesto a los ingresos, lo cual no tiene ningún sentido. Hay 18 impuestos del Gobierno central y 22 regionales. Esto no tiene ningún sentido. Están haciendo las cosas de una manera que no hacen que la situación sea atractiva", ha remachado en la rueda de preguntas Ignacio Sánchez Galán.

Dividendo

La eléctrica propondrá a la Junta General de Accionistas una remuneración complementaria de 0,348 euros brutos por acción, a los que hay que sumar el dividendo a cuenta de 0,202 euros brutos por acción abonado en enero. De esta forma, la empresa repartirá 0,550 euros por acción con cargo a los resultados de 2023, lo que supone un incremento del 10,8%.