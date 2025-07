"La independencia total del petróleo no la veremos, es una utopía"

Carme Frau (Manacor, 1977) es macianera desde hace 5 años. "Tengo claro que ya no me iré". Viajando y viviendo durante muchos años entre Madrid y Londres, acaba de obtener el Premio Extraordinario de Doctorado por la Facultad de Economía de la Universidad Complutense de Madrid por un estudio que marca el camino para predecir el precio y valorar opciones (productos que dependen de otro activo, en este caso de una materia prima energética como el gas o el petróleo). Actualmente es profesora en la UIB y está terminando de escribir un libro sobre los mercados y modelos energéticos.

¿Cómo se ha materializado este premio extraordinario?

En realidad terminé la tesis en la Universidad Complutense de Madrid en 2022, con un excelente cum laude, mientras trabajaba como profesora asociada en la misma universidad. Lo que ocurre es que, después, hasta pasados dos años no puedes optar al premio extraordinario. El doctorado consta de tres capítulos en formato artículo, que siempre tardan un poco en publicarse.

La idea de hacer el doctorado no surgió hasta alrededor de 2015, al principio no tenía intención, solo quería editar una publicación y saber cómo funcionaba el proceso, qué implicaba. Hasta que encontré el tema que me interesaba, a raíz de colaborar con las personas adecuadas que despertaron en mí el interés para llevarlo a cabo.

¿Cómo se puede definir su estudio?

Trata el tema de la valoración de derivados de energía. Cuando Rusia invadió Ucrania, el público general empezó a interesarse más por cómo afecta el precio del petróleo, y sobre todo del gas, a las economías domésticas. Básicamente el estudio trata de poner precio a productos derivados, es decir, productos financieros que dependen de otro producto (en este caso, futuros de energía). Transformaciones no lineales de los precios y los modelos matemáticos que hay detrás. Las noticias afectan a cómo se mueven los precios del petróleo y del gas: si mañana Donald Trump hace según qué tipo de declaraciones, temas relacionados con el clima, la forma en que se pueden extraer estas materias primas, etc. Queremos prever el precio para poder valorar bien los activos derivados. Primero estimas el precio del activo subyacente en un momento futuro, y después lo sometes a una transformación no lineal (la opción). Los contratos de petróleo y gas tienen vencimientos mensuales en un horizonte de hasta 5 o 6 años. A partir de ahí, calculamos expectativas mediante cálculos matemáticos.

Unas expectativas complejas.

Son ejercicios complejos pero a la vez entretenidos, como un rompecabezas. En realidad soy una matemática frustrada. Fue porque en el instituto no me las aconsejaron, decían que de eso no se podía vivir demasiado bien...

¿Y así se pueden definir unos patrones?

Los patrones dependen de las expectativas. Teniendo en cuenta eventos geopolíticos de forma abstracta, y equilibrando todo.

¿Usando mucha estadística?

Detrás hay mucho trabajo que no es solo hacer números. Hacer modelización es entender un árbol con muchas ramas. Se trata de encontrar modelos mejores que los ya conocidos; no es necesario que sean más complejos, pero sí que capten más propiedades del comportamiento real de los activos. Herramientas cada vez más complejas. Al final, hay una combinación de expresiones analíticas con métodos numéricos.

¿Qué se valora para obtener este Premio Extraordinario?

Que el artículo sea novedoso y su calidad. Después está la nota del tribunal de tesis, dónde has publicado, si otros autores citan tu trabajo, o el recorrido profesional —como el hecho de que justo después de defender la tesis empezara a trabajar en la UIB.

Hablando de todo, ¿cómo están ahora los precios de estos productos sensibles?

Desde la invasión de Ucrania tienen una volatilidad mucho más alta, está todo muy loco. Si antes los patrones eran claros, ahora todo son saltos en los precios, y eso hay que intentar recogerlo. Los modelos básicos se quedan muy cortos. Si eres capaz de encontrar una fórmula analítica rápida y robusta, todo el mundo la querrá utilizar. Si la solución es muy compleja, hay que recurrir a técnicas numéricas que requieren cálculos muy lentos por ordenador, y eso no compensa. Como un juguete: cuanto más bien acabado esté, más llama la atención. El resultado final interesará a la gente que trabaja en los mercados.

¿Qué importancia tiene la geopolítica?

Es totalmente clave. Para entender bien cómo evolucionan las series históricas, hay que tener en cuenta los acontecimientos geopolíticos como las sanciones a la importación de petróleo ruso o el cierre de un gasoducto, por ejemplo.

Después de la dependencia del gas y el petróleo, ¿qué veremos?

El próximo paso es y será un mix entre fósiles y renovables. La independencia total del petróleo no la veremos, es una utopía. Sí que el petróleo irá cada vez más destinado a cubrir otras necesidades de otros sectores, como en el caso de los plásticos. La independencia del gas será un poco más sencilla.

¿En qué estás trabajando ahora?

Dos de los tres artículos de la tesis ya están publicados en muy buenas revistas internacionales. Ahora estoy revisando el tercero y, al acabar, publicaré un libro que tengo que entregar a mediados de verano, sobre el mercado y los modelos de energía —que es básicamente lo que a mí me habría gustado encontrar cuando empecé a hacer la tesis. Qué activos o materias primas energéticas existen, en qué mercados cotizan, qué aspectos geopolíticos les afectan, qué estudios importantes se han escrito al respecto, de qué dependen sus precios y sus características. Va dirigido a estudiantes de posgrado y doctorado que se dediquen a este ámbito.

