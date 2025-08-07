Extinguido el incendio que ha paralizado los trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona durante una hora

Adif ha suspendido durante cerca de una hora la circulación por ambas vías entre Brihuega y Medinaceli por un incendio próximo a una subestación eléctrica propia de Adif, que podía afectar al cableado eléctrico. Ha afectado a todos los trenes de alta velocidad de la línea entre Madrid y Barcelona, detenidos en las estaciones.

El incendio ha podido ser sofocado rápidamente y de inmediato se ha recuperado la circulación. De momento, la única consecuencia parece ser el inevitable retraso. Según Adif, han sido 8 los convoyes afectados y sufrirán un retraso medio de 30 minutos.

Según Renfe, los siguientes trenes detuvieron su marcha en estas estaciones:

• ALVIA 00801 Madrid - Pamplona detenido en Las Inviernas.

• AVE 03182 Barcelona - Madrid detenido en Calatayud.

• AVE 03203 Madrid - Barcelona detenido en Guadalajara.

• AVE 03192 Figueres - Madrid detenido en Zaragoza.