Informática, consultoría tecnológica, seguros y banca, las profesiones más beneficiadas con la irrupción de la IA

Hace aproximadamente cinco años, cuando elaboraba su barómetro anual el Cercle Tecnològic de Catalunya, esta entidad preguntó a todo tipo de empresas y profesionales del sector cuáles eran las áreas relacionadas con el universo TIC [Tecnologías de la información y la comunicación] en las que más les urgía contratar. Ganó el desarrollo y el diseño de páginas web, con considerable diferencia. Sin embargo, repetida la pregunta este año, el porcentaje de encuestados que ve prioritario este perfil ha caído a la mitad. Ahora lo es –como no– la inteligencia artificial (IA).

Porque si bien hay consenso casi absoluto en que esta tecnología eliminará ciertos puestos de trabajo, también está empezando a cuajar lo que los expertos dados al optimismo llevan tiempo repitiendo: hará que muchos trabajos cambien, pero para bien. Un informe de Randstad Research estima que, mientras que la adopción de la IA en la próxima década provocará la automatización (y, consecuentemente, potencial desaparición) de en torno a 2 millones de trabajos –cerca de un 10% del total–, 3,25 millones de empleos ganarán con ella al ver incrementada su productividad, casi un 16%.

Según los datos de este estudio, los sectores que más se beneficiarán de este aumento de la productividad –en función del porcentaje de trabajadores que ganarán con ella– son el de la programación y consultoría tecnológica, el de los seguros, el de los servicios financieros (banca, fondos de capital riesgo, inversión inmobiliaria...), el de los medios de comunicación y todo lo que son actividades profesionales, científica y técnicas (abogados, notarios, contables, asesores financieros, arquitectos, investigadores, diseñadores...).

Son los ámbitos que, no solo tienen el porcentaje más alto de trabajos más productivos tras ayudarse de la IA, sino que además, más que duplican las tasas de actividades en riesgo de desaparición. Son, la mayoría, funciones con una carga administrativa alta, pero con un componente humano imprescindible.

El informe de Randstad Research calcula, asimismo, cuantos puestos de trabajo se crearán al calor de esta tecnología en cada sector. Desde esta óptica, se cuelan en el ranking el comercio, la salud, la educación y la hostelería, aunque lo cierto es que estos son los ámbitos con más trabajadores en general.

“Cada vez más, las personas haremos trabajo de personas y las máquinas, trabajo de máquinas: ahora estamos haciendo mucha tarea rutinaria, repetitiva y que aporta poco valor”, resume Manel Fernández Jaria, profesor colaborador de los estudios de Economía y Empresa de la UOC. Esta institución académica publicó hace un par de años un estudio de la profesora Desirée Gómez Cardosa que afirmaba, entre otras cosas, que uno de cada cuatro puestos de trabajo tendrá que reestructurarse con la llegada de la IA.

Este documento indicaba que, en general, la exposición de las tareas administrativas y legales es muy alta, y que, en cambio, en los roles que tienen mucho que ver con la actividad física (construcción o mantenimiento) es muy baja. En este sentido, el informe concretaba que van a ir perdiendo peso profesiones como cajeros, empleados de correos, profesionales de entrada de datos al sistema, secretarios administrativos y ejecutivos... En cambio, va a haber cantidad de oportunidades para quienes se especialicen en la IA y el aprendizaje automático, en sostenibilidad, en inteligencia empresarial, en seguridad de la información o en ingeniería de tecnologías financieras.

El perfil 'centauro'

“No habrá una revolución radical, lo que pasará es que algunas tareas dejarán de hacerse, pero aparecerán nuevas”, prosigue el profesor Fernández Jaria, citando tanto a su colega Gómez Cardosa como al emprendedor y divulgador Javier Recuenco, que apoda al perfil que se impondrá como ‘centauro’. “Tendremos que aprender a convivir con esta tecnología y tendremos que convertirnos en un híbrido entre lo que nos aporta la IA y lo que hacemos los humanos”, resume.

En un hospital, una máquina se encargará de la lectura masiva de historial que tiene que hacer un médico, así que este se diferenciará por su empatía con el paciente. En una escuela, un profesor destacará por el acompañamiento emocional, porque será una plataforma la que vierta los contenidos. En cuanto a las decisiones financieras de toda empresa, por lo que recoge un informe de la OCDE, la IA se encargará del análisis de datos, de la detección del fraude, de la atención al cliente, de las tareas administrativas o de la creación de informes, pero algo menos de las decisiones de inversión, por ejemplo.

Tendremos que convertirnos en un híbrido entre lo que nos aporta la IA y lo que hacemos los humanos Manel Fernández Jaria — Profesor de la UOC

“La visión generalizada de la industria es que la IA va a generar un efecto sustitución”, coincide el presidente de la comisión de Inteligencia Artificial y Big Data de la asociación de empresas Tic AMETIC, Enrique Serrano. Se refiere a los nuevos puestos de trabajo que se van a crear en torno a esta tecnología (comités éticos, ‘compliance’, supervisores de IA…), pero también a los que se van a reciclar. “Si hay planificación a medio plazo, a largo plazo habrá transformación; con esa visión a largo plazo es posible provocar ese efecto sustitución sin que haya necesidad de destrucción”, opina.

Adopción lenta

El problema es que, por lo menos en España, esta adopción va lenta. “No es tan fácil desarrollar ciertas herramientas y no es tan fácil ponernos las pilas; nos hemos encantado hablando del sexo de los ángeles en vez de buscar el talento capaz de hacer esto”, lamenta el profesor del departamento de Operaciones, Innovación y Data Sciences de Esade y reputado experto en IA, Esteve Almirall.

Nos hemos encantado hablando del sexo de los ángeles en vez de buscar el talento capaz de hacer esto Esteve Almirall — Profesor de ESADE

Este docente ve que ni se gradúan suficientes estudiantes para ello (el grado de la Universitat Politècnica de Catalunya tiene 50 plazas, dice, cuando se necesitarían 5.000 de estos profesionales para ir bien) ni existen las suficientes consultoras medianas desarrollando soluciones de inteligencia artificial para que las pymes las vayan adoptando.

La presión individual

A esto suma Serrano un necesario cambio de actitud. Primero de los profesionales, que tienen que aceptar que habrá que estar en continua formación para no ser menos valioso que una máquina, cosa que parece no estar sucediendo, porque muchísimos cursos quedan desiertos. Pero segundo, de las empresas.

"Es más habitual que un individuo utilice ChatGPTpor iniciativa propia, antes que lo instaure una empresa de forma generalizada" Enrique Serrano — Portavoz de AMETIC

“Tienen que invertir en capacitación de talento, porque los puestos son y serán cada vez más fungibles”, receta. Hoy, lo más habitual es que un individuo utilice ChatGPT por iniciativa propia y lo tenga como una herramienta más para hacer mejor su trabajo, aunque pague él la cuota, antes que las compañías medianas lo instauren de forma generalizada.

“Si queremos competir y tener una economía que tenga un valor importante y que permita a sus ciudadanos cobrar bien, es mucho mejor adoptarlo pronto, porque la irrupción de la IA es inevitable”, aconseja Almirall. “Es como el internet o los ‘smartphones’: puedes ponerte el último de la fila, pero eso tiene unos costes que pueden ser brutales”, zanja, no sin dar una pista clara de ese coste: “Entre otras cosas, desaparecer”.

Suscríbete para seguir leyendo