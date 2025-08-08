Galicia planea fijar una delegación en Bruselas para hacer 'lobby' en la pesca

Las noticias en clave pesquera que llegan desde la Comisión Europea (CE) son motivo de preocupación tanto para el sector como para las administraciones española y gallega. La batalla habitual por evitar las cada vez más escasas cuotas se ve gravemente impacta por las restrictivas normativas, las regulaciones que afectan a la actividad de la flota (como las vedas para la pesca de fondo) y, como gota que ha colmado el vaso, el cercenamiento del 67% planteado por la CE para los fondos destinados al sector. Con esto como telón de fondo, la Consellería do Mar, dirigida por Marta Villaverde, quiere tener un mayor peso allí donde se están tomando las decisiones, por lo que está analizando la forma para disponer de una delegación permanente Bruselas.

La capital comunitaria es el eje desde el que se vertebran todas las políticas que afectan a la industria, que sí está allí representada por la patronal europea Europêche, así como otras asociaciones del sector como la EBFA (alianza por la pesca de fondo) o la EAPO (Asociación Europea de Organizaciones de Productores Pesqueros). España, por su parte, cuenta con la Representación Permanente de España Ante la Unión Europea, mientras que la Xunta, que representa a la principal región pesquera de la UE, no tiene una representación fija desde la que defender sus intereses.

Herramienta

Según ha podido confirmar FARO, los planes pasan por cambiar esa realidad. La intención de la Consellería do Mar es la de buscar una herramienta a través de la que se pueda poner en marcha esa presencia en la capital europea, una labor que será articulada a través de un encargo a medios propios, en este caso al Centro Tecnológico del Mar (Cetmar), situado en Bouzas.

Por el momento no está claro ni el cómo ni el cuándo, pero la Consellería sí tiene en mente que los grandes retos do sector "pasan por las decisiones que se toman desde Bruselas". "Especialmente en este momento el que se debatirán políticas clave como la ejecución del Pacto Europeo de los Océanos y su desarrollo, la posible reforma de la Política Común de Pesca y, desde luego, el diseño final del marco financiero plurianual para o período 2028-2034", apuntan las fuentes de Mar consultadas, que hacen alusión al recorte planteado desde Bruselas para el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa). No en vano, de concretarse pasarían de los 6.108 millones de euros para el periodo 2021-2027 a tan solo 2.000 millones.

"Esta iniciativa, en la que se lleva meses trabajando, pretende acercarnos aún más a la realidad que el sector debe tener presente y que nos ayudará a proyectar con más perspectiva e intensidad la agenda europea a la que la Consellería se enfrentará en un período de corto-medio plazo", explican las mismas fuentes, que aseguran que el objetivo final es "liderar las reivindicaciones a las que tenga que hacer frente el sector marítimo-pesquero gallego".

