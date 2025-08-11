El BBVA mantiene la opa pese a la venta de la filial británica del Sabadell

El BBVA no se rinde. Quince meses después de presentarla, el banco de origen vasco ha anunciado este lunes que mantiene su oferta de compra (opa) del Sabadell. La entidad, así, no ha hecho uso de la opción legal de desistir de la operación que le había brindado la aprobación por parte de la junta de accionistas de la entidad catalana el pasado miércoles de la venta de su filial británica TSB y el pago asociado de un dividendo extraordinario a sus accionistas a principios de 2026. El plazo de aceptación de la oferta, así, comenzará previsiblemente a principios de septiembre y podría resolverse entrado octubre.

"Una vez analizados los acuerdos adoptados y considerando la información disponible, BBVA ha decidido no desistir de la Oferta por esta causa y, por lo tanto, la misma se mantiene vigente conforme a lo previsto en la normativa aplicable", ha informado el BBVA en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Fuentes de la entidad, en este sentido, han reiterado que el banco "actualizará y publicará toda la información relevante una vez obtenga, previsiblemente a principios de septiembre, la aprobación del folleto" por parte del superevisor bursátil. Para explicar la decisión de no desistir, asimismo, han recordado las recientes declaraciones de su consejero delegado, Onur Genç: "Nuestro foco es la creación de valor. Invertimos capital sólo si tiene sentido desde esta óptica de creación de valor".

La decisión del banco presidido por Carlos Torres de continuar adelante era la más esperada en el entorno de la operación y en el sector financiero. También impera la idea de que la entidad tiene que elevar su oferta como única vía para que tenga éxito, por más que los gestores del banco lleven meses negándolo (lo cual puede ser verdad o no, porque ese tipo de mejoras nunca se anticipan en las operaciones corporativas). La duda está en el margen que tiene para ello sin que los inversores perciban que está asumiendo un riesgo excesivo y penalicen su cotización en bolsa.

Hoy por hoy, las opciones de éxito de la opa en sus condiciones actuales han disminuido frente a las que tenía cuando se anunció el 8 de mayo del año pasado. Entonces, suponía valorar el Sabadell un 30% por encima de su precio en bolsa, mientras que el banco catalán valía este jueves un 7,9% más de lo que ofrece su rival. Es decir, sus accionistas tendrían hoy una rentabilidad mayor vendiendo en el mercado que acudiendo a la opa. El BBVA ha logrado reducir esa prima negativa en los últimos días desde el 15%, tras anunciar por sorpresa una remuneración récord a sus accionistas hasta 2028 y jugar con la idea de que podría retirar su propuesta. Pero dicha prima negativa volverá a subir automáticamente (al 11,9%, si se aplicase la cotización de este jueves), cuando el Sabadell pague el 29 de agosto su primer dividendo a cuenta de los resultados del año.

Algunas estimaciones financieras sostienen que, sin mejora, el grado de aceptación de la oferta podría rondar el 40% del capital social, sin alcanzar el 50% de los derechos de voto necesarios. Según esos cálculos, no aceptarían la oferta los accionistas que no suelen ser activos en la gestión de sus títulos (en torno al 25% del capital, extrapolando la participación de la junta de esta semana); la mayoría de los minoritarios que sí son activos; los accionistas más cercanos al consejo (como la aseguradora Zurich, y que en conjunto representan en torno al 10% del capital) y buena parte de los fondos indexados, que replican la evolución de los índices bursátiles y deciden sobre las opas en función del desenlace que estiman más probable (al rededor del 15% del capital).

Acciones o efectivo

Todo ello presiona al BBVA a mejorar su oferta si quiere tener más opciones de éxito. La entidad, en este sentido, tiene margen para entregar más acciones propias a los propietarios del Sabadell a cambio de sus títulos. Su junta le autorizó en julio del año pasado a emitir un máximo de algo más de 1.126 millones de títulos nuevos para pagar la opa, pero si no mejora la oferta le valdría con algo más de 905 millones, teniendo en cuenta el ajuste a la baja de la ecuación de canje que se producirá cuando el banco catalán pague el dividendo del 29 de agosto (hará que el BBVA entregue menos acciones propias por las de su rival). Las recompras y amortizaciones de títulos propios que ha realizado el Sabadell en los últimos meses le dan ese margen para mejorar su propuesta.

Tomando como referencia la cotización de las acciones de los dos bancos del jueves, si el BBVA decidiese aprovechar los 1.126 millones de acciones que puede emitir para canjearlas por las del Sabadell, la prima de la operación pasaría a ser positiva en un 11%. Así, la nueva oferta valoraría la entidad catalana por un 24% más, desde los 14.663 a los 18.241 millones de euros, frente a una cotización bursátil de 16.422 millones. Y también muy relevante: la participación máxima de los accionistas del Sabadell en el BBVA si todos aceptan la opa se incrementaría del 13,57% al 16,34%, con lo que les correspondería un porcentaje mayor de la remuneración que el banco de origen vasco ofrezca a sus propietarios en el futuro.

Entre los analistas, sin embargo, predomina la idea de que el BBVA debería incrementar la parte en efectivo de su oferta para que tenga más posibilidades de éxito. Durante meses, se han manejado cifras de entre 2.000 y 2.500 millones de euros como la cantidad que el banco debería ofrecer en metálico. De nuevo con cifras del jueves, la entidad debería añadir 1.203 millones a su propuesta solo para eliminar la prima negativa, que se elevarían a 1.779 millones con el ajuste que se producirá el 29 de agosto por el dividendo del Sabadell. Si el BBVA decidiese alcanzar los 2.000 millones en metálico, subiría de 0,7 a casi 1,1 euros más una acción propia su oferta por cada 5,5483 títulos del Sabadell.

Difícil equilibrio

El BBVA, por tanto, tiene la opción de entregar más acciones propias por las del Sabadell, elevar el pago en metálico o una combinación de ambos (puede, por ejemplo, dejar a cero la prima negativa dando más títulos y añadir una parte en efectivo). Para ello, el banco cuenta con un exceso de capital sobre su objetivo autoimpuesto del 12% de 5.187 millones, que podrían superar los 7.000 millones a final de año gracias a decisiones supervisoras que ha tomado el Banco Central Europeo (BCE). Su problema es que cualquier mejora del precio reduce los beneficios económicos que espera obtener con la compra, a su vez ya recortados por las condiciones fijadas a la opa por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el Gobierno.

El dilema que enfrenta el banco es hasta qué punto puede mejorar su oferta para hacerla lo suficientemente atractiva como para tener éxito, pero que no resulte percibida como excesivamente arriesgada por los inversores para que no le penalice en bolsa y provoque pérdidas de valor a sus actuales accionistas. Ante esta compleja tesitura, también podría mantener la opa sin cambio de precio, defendiendo que solo tiene razón de ser en sus condiciones actuales, y jugársela al temor que podría provocar en los accionistas del Sabadell que su cotización pueda bajar si la oferta no sale adelante.