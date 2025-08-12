El Ibex respira con la tregua arancelaria entre Estados Unidos y China y reputan un 0,2% a media sesión

El Ibex 35 afronta una jornada con pocas referencias macroeconómicas. El elemento más señalado de la jornada es la tregua arancelaria entre EEUU y China que se anunció este lunes por la noche. Ante el aplazamiento de los aranceles, el principal selectivo de la Bolsa española ha conquistado los 14.900 puntos en la apertura, aunque a media sesión cotiza en los 14.889 puntos con un repunte de 0,2%. Estos niveles son los mayores del índice de los últimos 17 años.

El Banco Sabadell despunta en la jornada de este martes y se revaloriza cerca del 2% tras el anuncio del BBVA de que seguirá adelante con la operación de compra de la entidad catalana. Sin embargo, el banco vasco se deja hasta un 0,90% y se agrande la prima entre la cotización y la oferta. Los analistas vaticinan que la entidad dirigida por Carlos Torres deberá mejorar la oferta si quiere completar la operación. Otro de los valores destacados del día es Repsol, que sube casi un 2% ante el freno de las caídas del petróleo y gracias al respaldo de JPMorgan. Uno de los valores más golpeados del día vuelve a ser Indra ante las negociaciones de paz en Ucrania.

La renta variable europea intenta mantener un goteo alcista, alejado de los fuertes repuntes de las Bolsas asiáticas ante la tregua comercial en China. Índices como el Dax alemán se asoman a nuevos máximos históricos. En el mercado de petróleo cabe destacar que el Brent cotiza cerca de los 66 dóalres, después de dos semana con un notable correctivo ante la esperanza de paz en Ucrania.

En el mercado de divisas, el euro vuelve al nivel de los 1,16 dólares mientras que la libra cotiza en los 1,34 dólares. Las criptomonedas vuelven a calentarse con los nuevos máximos históricos del bitcoin. La mayor criptomoneda se frena hacia los 119.000 dólares, frente a los más de 122.000 dólares que alcanzó el lunes.

