Bolsa
El Ibex 35 abre la sesión al alza y supera los 15.300 puntos
El selectivo madrileño presentaba una subida del 0,68% en una jornada festiva en España
EP
El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid ha comenzado la sesión de este viernes con una subida del 0,68% que impulsaba al selectivo madrileño hasta los 15.310,9 puntos en una jornada festiva en España y parte del Viejo Continente en la que los inversores estarán pendientes de la reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin.
BBVA y Sabadell protagonizaban las mayores subidas en la apertura del Ibex 35, con repuntes del 1,87%y el 1,11%, respectivamente, que impulsaban al alza al resto de valores bancarios del selectivo.
De esta manera, los títulos del Santander se anotaban un repunte del 1% y los de CaixaBank del 0,70%, mientras que Bankinter subía un 0,09% y Unicaja un 0,91%.
Otros valores del selectivo con subidas destacables en la apertura eran ArcelorMittal, con un 0,90%, así como Colonial, con un 0,78%, y Ferrovial, con un 0,73%.
En el extremo opuesto, las únicas caídas al comienzo de la sesión en la Plaza de la Lealtad eran las de Redeia, con un retroceso del 0,18%, así como en el caso de Indra, con un descenso del 0,12%, y de Endesa, con un 0,11%.
El resto de las principales plazas bursátiles de Europa también comenzaban la sesión del viernes con subidas. En concreto, el Dax de Fráncfort se anotaba un 0,79%; el Cac 40 de París un 0,84%; el Ftse 100 de Londres un 0,13%; y el FtseMib de Milán un 1,11%.
- Aviso rojo en Badajoz: el termómetro marca 45,5 grados y la Aemet advierte de 'riesgo extremo
- La tormenta de ayer en Badajoz registró 22 descargas eléctricas y rachas de hasta 72 kilómetros
- La dura historia de la familia Márquez: Tres hermanas con ataxia de Friedreich y solo una puede medicarse
- El yoga al aire libre arrasa entre los pacenses: 'Después de mucho tiempo, he vuelto a conectar con el mundo que nos rodea
- Juan Silva, candidato a presidir la Asociación de costaleros y capataces San José de Badajoz: 'Vengo buscando la unión entre todos los costaleros
- Raúl Tinoco, candidato a presidir la Asociación de costaleros y capataces San José de Badajoz: 'Queremos edificar todo sobre la juventud
- Marcelino Núñez, AEMET: “Esta ola de calor entra en el top 3 de las más largas de Badajoz”
- El Casino de Badajoz denuncia ante la Policía la aparición reiterada de heces en su piscina