Incendios forestales

Renfe suspende la circulación de trenes entre Madrid y Galicia para el resto del día

La compañía ha informado en X de la cancelación del servicio dos horas después de haberlo retomado

Usuarios esperan en la estación de tren de A Coruña para viajar debido a las cancelaciones de trenes debido a los incendios en Galicia y el resto de España. / EFE

EFE

Todas las circulaciones de trenes de la línea de alta velocidad entre Madrid y Galicia han sido suprimidas para el resto de este viernes, según ha informado Renfe en su cuenta de la red social X.

Tanto Renfe como Adif, gestor de las infraestructuras ferroviarias, ya anunciaron en la tarde del jueves que el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia seguiría interrumpido hasta nuevo aviso por la negativa evolución de los incendios forestales en Castilla y León y Galicia.

En su comunicado conjunto, Renfe y Adif supeditaban una eventual reanudación del servicio al permiso de las autoridades competentes.

"Adif mantendrá suspendido el servicio ferroviario hasta que la dirección de la extinción de los incendios que se registran en Zamora y Ourense, principalmente, autoricen el paso de trenes con plenas garantías", señalaba el comunicado del jueves.

