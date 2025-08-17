Transporte
Desalojados los 180 pasajeros del tren detenido en Pueyo (Navarra) y continuarán su viaje en autobús
Adif, en su cuenta de X, ha informado de que queda suspendida la circulación entre Garinoain y Tafalla, trayecto Castejón de E.- Pamplona, por enganchón de la catenaria del tren
EFE
Los 180 pasajeros del tren que iba desde Pamplona hasta Madrid y se ha detenido a la altura de Pueyo (Navarra) por una avería en la catenaria ya han sido desalojados y continuarán su camino en autobuses
Según han informado fuentes oficiales a EFE, el fallo se ha detectado a las 11:36 horas y se ha movilizado a Cruz Roja y Protección Civil para que acudan con agua y asistencia para los pasajeros. La Policía Foral y los bomberos también han proporcionado agua y atención a las personas afectadas.
Los técnicos de ADIF han comprobado que no había electricidad residual en la catenaria para poder realizar la evacuación de los pasajeros con seguridad. A las 14:36 horas se ha completado la evacuación de todas las personas que estaban en el tren. Han sido trasladadas a la piscina municipal de Pueyo mientras esperaban la llegada de varios autobuses en los que podrán continuar su camino.
El Alvia 602 Pamplona-Madrid P. Atocha es el tren afectado. Además, los trenes de Larga y Media Distancia contarán con plan alternativo de transporte por carretera y desvíos selectivos por La Rioja.
