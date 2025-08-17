Incendios forestales
Nuevas lanzaderas este domingo para viajar en tren entre Zamora y Madrid
Renfe han detallado que al menos hasta primera hora de la tarde no se va a restablecer la circulación a Galicia, ya que está supeditada a la evolución de los incendios
Carlos Gil Andrés
Los incendios mantienen suspendida la circulación ferroviaria entre Madrid y Galicia desde hace cuatro días, pero desde Renfe ya han confirmado que este domingo funcionarán las lanzaderas entre Zamora y la capital de España que ya se pusieron en marcha la jornada del sábado.
Los horarios de Madrid a Zamora son a las 13.20 y a las 19.17 horas, mientras que de Zamora a Madrid saldrán dos AVE a las 14.36 y a las 20.11 horas.
Fuentes de Renfe han detallado a La Opinión de Zamora que al menos hasta primera hora de la tarde no se va a restablecer la circulación a Galicia, ya que está supeditada a la evolución de los incendios y la recomendación es de las autoridades de Protección Civil.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Cinco personas pilladas en Badajoz usando dispositivos electrónicos para copiar en el examen de conducir
- Habrá cine de verano en el parque de la Legión: Esta es la programación
- Un acto central repleto de luz, emociones y sentimientos
- El Grupo de Apoyo a Migrantes reclama espacios de acogida para personas sin hogar en Badajoz
- Las librerías de Badajoz pierden la mitad de ventas en la ‘vuelta al cole’ con respecto a hace una década
- El yoga al aire libre arrasa entre los pacenses: 'Después de mucho tiempo, he vuelto a conectar con el mundo que nos rodea
- El Casino de Badajoz denuncia ante la Policía la aparición reiterada de heces en su piscina
- Vuelven a desalojar una piscina en Badajoz por la presencia de heces