CORTE EN EL AVE
Restablecida la circulación de trenes entre Madrid y Andalucía por un incendio en Toledo que "afectaba" a la vía
Al menos diez trenes de Renfe se han detenido por el fuego que se originó en una planta de reciclaje de plásticos en Yeles
Javier Niño González
La circulación de trenes entre Yeles y La Sagra (Toledo) se ha reanudado después de haber sido suspendida temporalmente debido a un incendio declarado en una fábrica cercana a la vía. Adif, el gestor de la infraestructura ferroviaria, anunció la interrupción del tráfico ferroviario como medida de seguridad, ya que la presencia de una densa nube de humo dificultaba gravemente la visibilidad en la zona. Esta incidencia afectó a la conexión ferroviaria entre Madrid y Andalucía, así como a varias circulaciones con Castilla-La Mancha.
El fuego "afectaba a la vía férrea, concretamente a la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla", ha asegurado el servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, que explica que el incendio, en el que ya trabajan los bomberos, se ha originado en una nave de reciclaje de plásticos que está ubicada en el polígono industrial de Yeles. A los recursos destinados a las labores de extinción se han incorporado dos unidades de bomberos de la Comunidad de Madrid, así como un vehículo de mando para apoyar en los trabajos.
Estos son los trenes de Renfe afectados por este corte en la circulación entre Madrid y Andalucía y dónde se encuentran estacionados:
- AVLO Madrid 18:35 - Málaga 21:48: estacionado en Bif. Torrejón de Velasco
- AVANT Toledo 18:45 - Madrid 19:19: en La Sagra
- AVANT Madrid 18:45 - Toledo 19:19: en Los Gavilanes
- AVE Sevilla 16:36 - Barcelona 22:33: en Malagón
- AVE Málaga 17:00 - Madrid 19:44: estacionado en Mora
- AVE Sevilla 16:53 - Valencia 21:30: en Ciudad Real
- AVE Murcia 15:32 - Málaga 22:20: en Madrid Puerta de Atocha
- AVE Figueres 14:55 - Sevilla 22:16: en Madrid Puerta de Atocha
- AVE Sevilla 17:46 - Madrid 20:40: estacionado en Ciudad Real
- AVE Málaga 17:55 - Barcelona 23:59: en Puertollano
Otras compañías ferroviarias que realizan este trayecto, como Ouigo o Iryo, no han anunciado si alguno de sus trenes se encuentra afectado.
El nuevo corte en la conexión de alta velocidad entre Madrid y Andalucía se produce tras varios episodios similares a lo largo del verano y el "grave sabotaje" tras el Puente de Mayo por un robo de cobre que paralizó el tráfico ferroviario durante horas. Además, los graves incendios forestales en el noroeste de España mantienen suspendida la circulación de trenes AVE entre Madrid y Galicia desde la semana pasada.
El servicio de atención de urgencias de Castilla-La Mancha recibió el aviso de incendio a las 18.31 horas por las llamas en una nave situada en el polígono industrial La Torrecilla Chica. No ha habido que lamentar daños personales, ya que los operarios pudieron salir de la nave. Los bomberos de Illescas trabajan en la zona y también se han desplazado efectivos de la Policía Local.
