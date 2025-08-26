Bruselas exige a Booking cumplir con las restricciones de la ley de mercados digitales

La plataforma de viajes Booking, como guardián de un servicio de intermediación en línea, también tendrá que cumplir con los estrictos requisitos antimonopolio de la ley de mercados digitales (DMA en sus siglas en inglés). Tras analizar la autoevaluación de la compañía, que constata que cumple con los umbrales fijados, la Comisión Europea ha determinado que este servicio constituye una puerta de enlace importante entre empresas y consumidores.

“Tras nuestra decisión, Booking.com se une a la lista de servicios de plataforma que tendrán que cumplir con las reglas de ley de servicios digitales”, ha celebrado la vicepresidenta ejecutiva de la comisión, Margrethe Vestager, que ha destacado que los turistas podrán empezar a beneficiarse de más opciones mientras que los hoteles tendrán más oportunidades de negocio. “Booking es un actor importante en el ecosistema turístico europeo y ahora también es un guardián designado. Trabajaremos para asegurarnos de que cumpla plenamente con las obligaciones de la ley de mercados digitales en un plazo de 6 meses”, ha añadido el comisario de mercado interior, Thierry Breton.

La empresa tiene ahora seis meses de plazo para cumplir con las obligaciones de la ley, ofrecer más opciones y libertad a los usuarios finales y un acceso justo de los usuarios comerciales. Además, en medio año la plataforma tendrá que presentar un informe de cumplimiento detallado en el que especifique cómo cumple con cada una de las obligaciones de la ley. Algunas de estas obligaciones, no obstante, tendrán que empezar a aplicarse con efecto inmediato. Es el caso de la obligación de informar a la Comisión de cualquier concentración prevista en el sector digital.

Multas de hasta el 10%

En caso de incumplimiento de las reglas la empresa podría ser objeto de una multa de hasta el 10% del volumen de negocios total de la empresa en todo el mundo, e incluso hasta el 20% en caso de reincidencia. Además, en caso de cometer una infracción sistemática, la Comisión también está facultada para adoptar soluciones adicionales, como obligar al guardián de acceso a vender una empresa o partes de ella así como prohibir la adquisición de servicios adicionales relacionados con el incumplimiento sistémico.

La ley de mercados digitales tiene como objetivo garantizar mercados competitivos y justos en el sector digital. Regula a los guardianes, que son grandes plataformas digitales que proporcionan una puerta de entrada importante entre los usuarios empresariales y los consumidores, cuya posición puede otorgarles el poder de actuar como cuellos de botella en la economía digital. En septiembre de 2023, Bruselas designó un total de seis guardianes: Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta y Microsoft. Todos ellos tenían de plazo hastya el 7 de marzo para cumplir íntegramente todas las obligaciones de la ley.

Primeras investigaciones

El pasado 25 de marzo la Comisión abrió la primera investigación por incumplimiento de las normas por parte de Alphabet en relación al Google Play y la autopreferencia en la búsqueda de Google, las normas de Apple sobre la dirección en la App Store y la pantalla de elección de Safari, así como el modelo de pago o consentimiento de Meta. Además, La Comisión ha anunciado medidas de investigación adicionales para recopilar hechos e información en relación con las autopreferencias de Amazon y la distribución de aplicaciones alternativas y el nuevo modelo de negocio de Apple.

Paralelamente a la decisión sobre Booking, Bruselas ha decidido no designar a X Ads y a Tik Tok Ads. Tras el recurso presentado por ambas empresas, la Comisión ha llegado a la conclusión de que, aunque X Ads y Tik Tok Ads cumplen los umbrales de designación cuantitativa establecidos en las nuevas reglas, ambos servicios no se consideran una puerta de entrada importante. El Ejecutivo comunitario ha abierto, no obstante, una investigación de mercado para evaluar más a fondo la refutación presentada en relación con el servicio de red social en línea X.