El Ibex 35 se sitúa en los 15.121, a la espera de Nvidia y pendiente de Trump

El Ibex 35 abrió la sesión de este miércoles prácticamente plano (+0,01%), lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 15.121 puntos, con los ojos de los inversores puestos en los resultados trimestrales del gigante tecnológico estadounidense Nvidia, que se conocerán con los mercados europeos ya cerrados.

La jornada de hoy también viene marcada por las últimas decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump: desde la destitución de la gobernadora de la Reserva Federal (Fed), Lisa Cook, a las advertencias a su homólogo ruso, Vladimir Putin, de "una guerra económica" si no accede a un alto el fuego en Ucrania, con consecuencias "muy graves" si el conflicto continúa.

"No será una guerra mundial, pero sí una guerra económica, y una guerra económica va a ser perjudicial. Va a ser perjudicial para Rusia, y no quiero eso", declaró anoche durante una reunión con miembros de su gabinete en la Casa Blanca.

Al mismo tiempo, los aranceles del 50% impuestos por Trump a algunos productos importados de India han entrado este miércoles en vigor, en lo que pretende ser una represalia de Washington contra el país asiático por sus compras de petróleo ruso.

El nuevo gravamen, justificado por el inquilino de la Casa Blanca al considerar que Nueva Delhi financia la guerra de Putin en Ucrania, duplica el fijado anteriormente del 25% sobre las exportaciones indias, amenazando su competitividad exportadora frente a rivales regionales como China y Vietnam.

Sobre la destitución de Lisa Cook, Trump ha afirmado este martes que está preparado para enfrascarse en una batalla legal con la exgobernadora de la Reserva Federal (Fed). Estas palabras se producen después de que el abogado de Cook, Abbe Lowell, haya anunciado que presentará una demanda en contra de la medida impuesta por el magnate republicano.

En España, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, proseguirá este miércoles su ronda de reuniones con los grupos de trabajo sectoriales afectados por los aranceles con el objetivo de compartir información sobre el acuerdo de comercio cerrado la semana pasada entre Estados Unidos (EEUU) y la Unión Europea (UE).

Dicho acuerdo contempla un arancel general máximo del 15% a sus exportaciones que se aplicará también a sectores como el farmacéutico y los semiconductores, aunque en el caso de los vehículos la rebaja desde el 27,5% actual queda condicionada a un mejor acceso a productos agrícolas y alimentos estadounidenses.

En concreto, Cuerpo, junto con el titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reunirán este mediodía con representantes del sector agroalimentario y por la tarde, el ministro de Economía junto con el de Industria, Jordi Hereu, mantendrán un encuentro con representantes del sector de química y medicamentos.

En este contexto, las mayores subidas del Ibex 35 se las anotaban Acerinox (+0,56%), Indra (+0,47%), Fluidra (+0,41%) y Aena (+0,32%).

Por el lado de las caídas, destacaban el Sabadell (-1,71% por el efecto exdividendo), Rovi (-0,61%), Colonial (-0,52%), Mapfre (-0,47%) y Cellnex, que se dejaba un 0,32%.

Las principales plazas bursátiles del Viejo Continente abrían este miércoles al alza, salvo Francfort, que también cotizaba plano. París subía un 0,4% y Londres avanzaba un 0,3%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, retrocedía un 0,1% tras la apertura de las Bolsas europeas, hasta situarse en los 66,63 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, caía un 0,08%, hasta los 63,20 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1619 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años escalaba hasta el 3,326%.