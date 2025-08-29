Alternativas al tren Avlo Barcelona-Madrid: horarios, precios y opciones tras la retirada del servicio low cost

El servicio low cost de Renfe (Avlo) dejará de circular en el corredor de alta velocidad Barcelona–Madrid a partir del lunes 8 de septiembre de 2025. Los trenes se sustituirán por servicios AVE tradicionales, lo que supone el fin de la oferta de bajo coste propia de Renfe en la ruta más demandada del país.

Aunque la compañía asegura que comprando con antelación es posible encontrar tarifas competitivas, la decisión supone la renuncia de la operadora a competir en el servicio low cost, que sí que opera desde la liberalización del servicio principalmente Ouigo y, en cierta medida, Iryo.

Ouigo: la única low cost

La francesa Ouigo (SNCF) fue la primera en romper el monopolio de Renfe con su llegada al corredor el 10 de mayo de 2021. Su público suelen ser estudiantes, familias y viajeros de ocio que priorizan el precio en sus viajes. Con precios dinámicos y una oferta ajustada, Ouigo se consolida como la gran beneficiada de la retirada del Avlo. Actualmente ofrece cinco frecuencias diarias por sentido entre Barcelona-Sants y Madrid-Puerta de Atocha, con parada en Zaragoza.

Precios: desde los 17 euros hasta los 59 euros , dependiendo del día y la antelación.

desde los , dependiendo del día y la antelación. Horarios : cinco trenes diarios entre las 06:30 y las 20:40.

: cinco trenes diarios entre las 06:30 y las 20:40. Equipaje incluido: mochila o bolso pequeño y una maleta de cabina.

mochila o bolso pequeño y una maleta de cabina. Extras: maletas adicionales (+8 euros por pieza), elección de asiento, seguro de reembolso o acceso a entretenimiento digital. Existe un paquete cerrado que con el pago de 20 euros extra incluye todos los servicios, además de la opción de viajar con mascota.

maletas adicionales (+8 euros por pieza), elección de asiento, seguro de reembolso o acceso a entretenimiento digital. Existe un paquete cerrado que con el pago de 20 euros extra incluye todos los servicios, además de la opción de viajar con mascota. Servicios a bordo: sin coche cafetería, únicamente máquinas expendedoras.

Iryo: negocios y ocio

El 25 de noviembre de 2022 comenzó a operar Iryo, participada por Trenitalia, Air Nostrum y Globalvia, con el objetivo de competir directamente con Renfe tanto en ocio como en viajes de negocios. Hoy ofrece unas 14 frecuencias diarias por sentido en los modernos trenes ETR 1000. La operadora nació para posicionarse como un producto “premium competitivo”, situando sus precios entre Ouigo y el AVE, y atrayendo especialmente al viajero frecuente y corporativo.

Precios: desde 44 euros en tarifa básica (incluye maleta de cabina) hasta más de 170 euros por trayecto en las clases superiores.

desde (incluye maleta de cabina) hasta más de en las clases superiores. Horarios : 14 trenes entre las 05:45 y las 20:55.

: 14 trenes entre las 05:45 y las 20:55. Clases de servicio: con cuatro tarifas distintas, permiten ajustar el precio según los servicios que elija el usuario (Inicial, Singular, Singular Only YOU e Infinita Bistró).

con cuatro tarifas distintas, permiten ajustar el precio según los servicios que elija el usuario (Inicial, Singular, Singular Only YOU e Infinita Bistró). Extras incluidos en tarifas altas: equipaje adicional, menú a bordo, espacio extra y la posibilidad de viajar con mascotas en transportín.

equipaje adicional, menú a bordo, espacio extra y la posibilidad de viajar con mascotas en transportín. Servicios añadidos: wifi gratuito, restauración en mesa y asientos más amplios.

AVE: más frecuencias y precios más altos

Tras la desaparición de Avlo, Renfe pasa a operar también en los mismos horarios que cubrían los trenes retirados pero también con trenes AVE en la línea Barcelona–Madrid. Actualmente ofrece 17 frecuencias por sentido, que tras el periodo estival pasarán a 22 trenes diarios en cada dirección.

Horarios: las salidas desde Barcelona-Sants comienzan alrededor de las 5:40–5:50 h y se prolongan hasta las 21:05 h . Desde Madrid, la primera salida es a las 6:27 h .

las salidas desde Barcelona-Sants comienzan alrededor de las y se prolongan hasta las . Desde Madrid, la primera salida es a las . Precios: la tarifa media se sitúa entre los 80 y 100 euros , aunque con antelación pueden encontrarse ofertas desde unos 60 euros . Los precios suben hasta casi 200 euros en las tarifas flexibles con servicios añadidos, como asiento XL o selección preferente.

la tarifa media se sitúa entre los , aunque con antelación pueden encontrarse . Los precios suben hasta casi en las tarifas flexibles con servicios añadidos, como asiento XL o selección preferente. Servicios incluidos: maletas sin coste adicional, coche cafetería, coche silencioso y acceso a salas VIP en algunas tarifas.

