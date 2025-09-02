La inflación de la eurozona repunta una décima en agosto hasta el 2,1% y se desvía del objetivo del BCE

La tasa de inflación interanual de la eurozona repuntó una décima el pasado mes de agosto, al 2,1%, lo que supuso despegarse del objetivo de estabilidad de precios fijado por el Banco Central Europeo (BCE) y que se alcanzó en junio y julio. Según los datos preliminares de Eurostat, el coste de la energía registró en agosto un retroceso interanual del 1,9% tras haber caído un 2,4% el mes anterior, mientras que el de los alimentos frescos aumentó un 5,5% al acelerarse una décima.

De su lado, los bienes industriales no energéticos se encarecieron un 0,8% interanual, idéntica cifra a la del mes anterior, pero el coste de los servicios frenó su incremento al 3,1% desde el 3,2% de julio. Al excluir del cálculo el impacto de la energía, la inflación de la zona euro se mantuvo en el 2,5%. La tasa subyacente, que además de los precios de la energía deja fuera del cálculo también a los alimentos, el alcohol y el tabaco, repitió en agosto en el 2,3%.

Tasas más altas de inflación

Entre los países del euro para los que se dispone de datos, las tasas interanuales de inflación más altas se observaron en Estonia (6,2%), Croacia (4,6%) y Eslovaquia (4,4%), al tiempo que los precios bajaron un 0,1% en Chipre y se elevaron en menor medida en Francia (0,8%) e Italia (1,7%).

En el caso de España, el alza de los precios en el octavo mes del año continuó en el 2,7%, igual que en julio. El repunte del dato de la eurozona ha acortado el diferencial de precios desfavorable de nuestro país con la media del resto de países a seis décimas.

