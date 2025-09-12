Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Govern catalán ve "muy relevante" que el consejo del Sabadell rechace la opa del BBVA de forma "clara y unánime"

Sara González

París (Enviada especial)

El Govern de Salvador Illa considera que es "muy relevante" que el consejo de administración del Banc Sabadell haya rechazado por unanimidad la oferta de compra presentada por el BBVA. Fuentes del ejecutivo catalán aseguran que se trata de una respuesta "clara". Tratanto de no pisar ningún callo añaden que "respetan" el proceso de decisión y que ahora todo quedará en manos de los accionistas, aunque en los últimos meses tanto el president de la Generalitat como sus consellers se han mostrado contrarios a la opa.

En el Govern están convencidos que las condiciones fijadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para preservar "el interés general" están siendo útiles para que la opa no acabe resultando lesiva para los intereses de las pequeñas y medianas empresas y los ciudadanos de Catalunya. No obstante, se acogen a la "prudencia" sobre la decisión final que acaben tomando los accionistas del Sabadell a sabiendas también de que cabe la posibilitat que el BBVA acabe elevando su oferta.

"Yo preferiría que no saliera adelante", llegó a manifestar públicamente Illa el pasado mes de junio en las jornadas que organiza el Cercle d'Economia con toda la flor y nata del mundo empresarial en la primera fila.

TEMAS

