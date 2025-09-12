El Ibex 35 abre plano tras la decisión del BCE, pendiente de BBVA y Sabadell

El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este viernes prácticamente plano, con un avance de solo el 0,02%, lo que ha llevado al selectivo madrileño a mantener la cota psicológica de los 15.300 enteros y situarse en los 15.324,6 puntos hacia las 9.00 horas, en una jornada en la que los mercados seguirán reaccionando a la decisión tomada ayer por el Banco Central Europeo (BCE).

Además, los inversores estarán pendientes de la banca española, concretamente, de BBVA y Banco Sabadell, tras conocerse antes de la apertura del mercado que el consejo de administración de la entidad presidida por Josep Oliu ha rechazado por unanimidad la OPA de la firma liderada por Carlos Torres.

En concreto, Banco Sabadell ha considerado que el precio no recoge "adecuadamente" el valor intrínseco de sus acciones, infravalorando "muy significativamente" su proyecto.

Por su parte, Duro Felguera ha avisado de que estudia ejercer acciones legales tras la resolución unilateral del contrato de Iernut por parte de la compañía rumana productora de gas natural y de energía eléctrica Romgaz.

Bajo el plano 'macro', el Índice de Precios de Consumo (IPC) mantuvo su tasa interanual en agosto en el 2,7%, gracias a que el comportamiento de los precios de los alimentos y de la electricidad compensó el de los carburantes, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que coinciden con los avanzados a finales del mes pasado.

En los primeros compases de la sesión, las mayores subidas dentro del Ibex 35 se las anotaban Acciona Energía (+0,8%) y Puig (+0,69%), mientras que los descensos más destacados eran los de Repsol (-0,86%) e Inditex (-0,17%).

Las principales Bolsas europeas abrían la jornada bursátil de hoy con alzas, del 0,36% para Francfort, del 0,17% para Milán y Londres, en ambos casos, y del 0,13% para París.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, bajaba un 0,74% y se situaba en los 65,88 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, abría con un descenso del 0,8% para tocar los 61,87 dólares.

En el mercado de las divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1745 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,250%.