Oryzon, la 'biotech' que reescribe el futuro del cáncer y mira al Nasdaq

En el competitivo mundo de la biotecnología, donde el tiempo y la inversión se cuentan en décadas y millones de euros, una empresa con raíces españolas ha conseguido hacerse un hueco entre los grandes. Se llama Oryzon Genomics, fundada en Barcelona en el año 2000 de la mano del zaragozano Carlos Buesa y la genetista belga Tamara Maes. Hoy es una de las compañías de referencia en el campo de la epigenética aplicada al desarrollo de terapias innovadoras contra el cáncer y las enfermedades neuropsiquiátricas. Los avances científicos y empresariales logrados este año le han llevado además a figurar entre los valores más alcistas de la bolsa.

"Lo que nos mueve es ayudar a los pacientes con medicinas que rompen el canon", explica Buesa en conversación con activos. Oryzon tiene la ambición de desarrollar terapias innovadoras y personalizadas en el campo de la oncología y las enfermedades neuropsiquiátricas que ofrezcan una posible cura o mejoren sustancialmente la calidad de vida

Desde su sede en la capital catalana, ha levantado más de 150 millones de euros en rondas de financiación y ha colocado en la agenda de la Agencia Europa de Medicamentos (EMA) y su homóloga en Estados Unidos (FDA) moléculas que podrían suponer un antes y un después en el tratamiento de patologías tan graves como el trastorno límite de la personalidad (TLP), la esquizofrenia, la leucemia mieloide aguda o el cáncer de pulmón de célula pequeña.

Una travesía de 25 años

La historia de Oryzon es también la de un empeño personal. Buesa, doctor en Biología Molecular por la Universidad de Barcelona y antiguo investigador del Instituto Flamenco de Biotecnología, soñaba con transformar la ciencia académica en soluciones tangibles para los pacientes. Una visión compartida con su mujer, Tamara Maes, que ejerció como directora científica de la compañía hasta 2020. "Fuimos pioneros en España en aplicar la genómica a gran escala e introducir el análisis genómico en el diseño de fármacos", recuerda. Juntos levantaron la empresa desde cero con la convicción de que la investigación en epigenética podía traducirse en terapias transformadoras para pacientes con enfermedades graves.

La empresa ha ido marcando una hoja de ruta pionera en la biotecnología española. Desde su fundación, el equipo se ha nutrido de químicos, farmacólogos, médicos y reguladores de diferentes nacionalidades. "Hemos llegado a tener hasta diez nacionalidades en plantilla. Es una pequeña empresa, pero con un nivel académico extraordinario", subraya.

La ciencia que salva vidas

El camino, admite, no ha sido sencillo. En España, cuando Oryzon dio sus primeros pasos, apenas existían inversores especializados en biotecnología. La empresa tuvo que buscar respaldo internacional para sostener unos desarrollos que requieren inversiones millonarias antes de llegar al mercado. Hoy cotiza con gran éxito en el Mercado Continuo y goza del reconocimiento de instituciones como el Instituto Nacional del Cáncer (NCI) de Estados Unidos, que financia íntegramente ensayos clínicos con su molécula iadademstat en más de 20 hospitales norteamericanos. Se trata del fármaco más avanzado que la compañía ha desarrollado en el área de oncología, que actúa como un inhibidor selectivo de la enzima LSD1 que consigue "reprogramar" células tumorales para frenar su crecimiento o incluso inducir su muerte.

Los éxitos de Oryzon en oncología y neurociencias no son solo avances científicos, sino que también están salvando vidas. La compañía ha firmado hitos que trascienden la investigación. "Un estudio de leucemia mieloide aguda todavía tenemos varios pacientes que, años después, siguen libres de enfermedad y tomando nuestro fármaco en uso compasivo", cuenta Buesa. "Eso es lo más bonito de todo", confiesa.

Paralelamente, el fármaco afidemstat ha demostrado eficacia en el control de síntomas como agitación y agresividad en trastornos neuropsiquiátricos. El ensayo Portico, fase IIb, cuyos resultados se conocieron en 2024, ha abierto la puerta a una fase III que podría consolidar una terapia transformadora. "Contamos con el apoyo de los mejores psiquiatras de Estados Unidos, como el jefe de psiquiatría de Stanford, que se ha entusiasmado con el proyecto", añade.

Con sus ensayos clínicos avanza en el reto de mejorar la vida de pacientes con cáncer y trastornos neuropsiquiátricos

El reconocimiento internacional a la ciencia de Oryzon es la mejor carta de presentación. "Cuando viajo a Boston, Nueva York u Oxford y los expertos se acercan para decirnos que están impresionados, sé que estamos en el buen camino", dice.

En 2025, año en que celebra su 25 aniversario, la compañía está cosechando un notable dinamismo y expansión. Ha protagonizado una ampliación de capital por valor de 30 millones de euros, ha asegurado una ayuda europea de 13,3 millones y recientemente ha obtenido la autorización de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para iniciar un ensayo clínico con iadademstat en el tratamiento de la anemia falciforme. "Siempre hay un siguiente reto, esto es una escalera interminable", confiesa Buesa.

Gracias a estos logros, Oryzon ha emergido en la bolsa como una estrella en ascenso. En un entorno bursátil donde el sector salud español ha sufrido un retroceso generalizado, la biotecnológica acumula una subida superior al 90% en lo que va de 2025, colocándose como la cuarta compañía más alcista del Mercado Continuo. Este respaldo impulsa su estrategia para cotizar en el Nasdaq, un paso natural para una compañía con reconocimientos de la FDA, programas clínicos avanzados y respaldo financiero sólido.

Pese a su proyección global, Buesa no olvida sus raíces. Formado en el Instituto Goya de Zaragoza, destaca el papel de sus profesores en su vocación científica. "Esa tozudez cultural aragonesa, que ahora llaman resiliencia, me ha ayudado mucho en este camino lleno de fracasos experimentales y aprendizajes", destaca. Su mensaje a los jóvenes con pasión por innovar es directo: "Que sueñen a lo grande. Dream big".