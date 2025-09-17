Oportunidad única en Badajoz: apartamento listo para entrar, céntrico y por solo 132.000 euros

La inmobiliaria Marín, reconocida como la inmobiliaria de confianza en Badajoz, es sinónimo de calidad y confort en el mercado inmobiliario. Ofrece una selección exclusiva de propiedades que van más allá de proporcionar solo un techo a sus futuros propietarios, convirtiéndose en el hogar perfecto para cada estilo de vida.

Apartamento a estrenar en calle Las Flores por 132.000 euros

Cocina de piso en San Fernanco Estación, Badajoz / Tucasa.com

Este impresionante piso en la zona estratégica de estación de autobuses combina elegancia y tecnología. Con una superficie construida de 63 m², el inmueble presume de un diseño moderno y funcional con ventanas de PVC de alta calidad, ideales para un aislamiento excepcional. Un verdadero oasis de privacidad con vistas exteriores que no comprometen la intimidad. La cocina abierta es una obra de arte contemporánea, completamente equipada y con una garantía en electrodomésticos. Un par de splits Ferroli aseguran un ambiente perfecto durante todo el año, controlable desde cualquier dispositivo móvil. Con una comunidad de 18 euros mensuales y un IBI de 220 euros, representa una inversión precisa en confort moderno.

Amplio piso con garaje en San Roque por 149.000 euros

Piso en La Picuriña, San Roque Ronda Norte, Badajoz / Tucasa.com

Situado en la tranquila y bien conectada área de La Picuriña-San Roque, este piso ofrece una combinación ganadora de espacio y luz natural. Con sus 95 m² construidos, este espacio es ideal para familias. Dotado de 3 dormitorios, un baño y un aseo, cada habitación goza de ventilación e iluminación natural gracias a las dobles ventanas, asegurando un ambiente confortable durante todo el año. La vida se facilita con una cocina independiente que se extiende hacia un patio privado, el lugar perfecto para el descanso o para crear un oasis verde personal. La comodidad se completa con una plaza de garaje incluida.

Precioso apartamento con vistas al río por 164.000 euros

Piso en zona San Fernando, Badajoz / Tucasa.com

Vivir en la zona de la Estación tiene sus privilegios, especialmente si es en un apartamento tan bien diseñado como este. Con 91 m² construidos, su moderna distribución incluye dos amplias habitaciones y un baño completo. Amueblado completamente, ofrece un estilo de vida cómodo y una entrada inmediata. Para aquellos que valoran la tranquilidad, la seguridad está garantizada con puertas blindadas, y las brillantes vistas matutinas son un añadido para comenzar cada día con energía. Adicionalmente, con el trastero y la plaza de garaje incluida, el estrés por el aparcamiento es cosa del pasado.

Fantástico piso amplio y luminoso en Cuartón Cortijo por 236.000 euros

Piso en Avenida de Elvas Campus, Badajoz / Tucasa.com

Para aquellos que buscan espacios amplios, este piso en Avenida de Elvas-Campus destaca por su generosa área útil de 120 m². Ideal para familias numerosas o amantes del espacio, cuenta con una amplia cocina de 23 m² y un salón de 25 m², ambos con acceso a terrazas que prometen ser el lugar ideal para disfrutar de los atardeceres de Badajoz. El espacio está optimizado con armarios empotrados y un sistema de climatización que garantiza el confort durante todo el año. La plaza de garaje es un añadido práctico para el día a día en esta vibrante zona urbana.

En definitiva, esta selección de viviendas disponibles en Badajoz encapsula las mejores características para satisfacer las diversas necesidades de cualquier potencial propietario, asegurando que cada rincón de estos hogares sea un reflejo del estilo de vida personal de sus futuros habitantes. ¡Agenda tu visita hoy mismo y descubre la vivienda que se convertirá en tu hogar!

Este artículo ha sido parcialmente creado con ayuda de Inteligencia Artificial y después editado y supervisado por la redacción.