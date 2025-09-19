La vivienda sube más de un 6% en lo que va de año

El mercado residencial español mantiene su escalada de precios en 2025. Según los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana publicados este viernes, el precio medio de la vivienda libre ronda ya los 2.100 euros por metro cuadrado, lo que supone una subida del 6,1% en lo que va de año y del 10,4% interanual respecto al mismo periodo de 2024. Solo en los últimos tres meses, el coste de adquirir un inmueble ha crecido un 3%.

La Comunidad de Madrid se erige como la comunidad más cara para comprar una casa, con un precio medio de superior a los 3.600 euros por metro cuadrado, registrando incrementos interanuales del 13,5%. La sigue de cerca Baleares, con un precio medio por el metro cuadrado en 3.518,2 euros, lo que supone un aumento interanual del 13,2% respecto al mismo período del año pasado. Catalunya, por su parte, exhibe un alza en términos interanuales del 9,3%, con un precio medio de 2.499,6 euros por metro cuadrado.

Por otra parte, la comunidad autónoma con los precios más bajos del territorio nacional es, de lejos, Extremadura. A pesar de que ha registrado un aumento del 2,4% en términos interanuales, el metro cuadrado en la comunidad se mantiene en 919,9 euros, el único por debajo de la barrera de los mil. Le sigue de cerca Castilla-La Mancha, con un precio medio de 1.059,8 euros, aunque con un aumento del 9,8% anual. Completa el podio de los territorios más asequibles Castilla y León, donde el metro cuadrado se sitúa en los 1.172,5 euros, con un aumento del 8,3%.

Incrementos y descensos

Hablando de incrementos, los más acusados se han registrado en Cantabria, que ha visto aumentar sus precios de vivienda un 13,8% desde el pasado año hasta los 1.851,3 euros por metro cuadrado, en la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, donde los precios suben un 13,5% en tasa interanual, hasta los 1.671,8 y 3.630,9 euros respectivamente, y en Baleares, que muestra el incremento del 13,2% hasta los 3.518,2 euros.

Por otra parte, las menores alzas se han registrado en Extremadura, que registra el menor precio y la menor alza de la serie, ya que solo ha visto un aumento del 2,4% en términos interanuales. Ceuta y Melilla, por su parte, elevan sus precios hasta los 2027,2 euros por metro, con un alza del 5,4%. Navarra, que exhibe un repunte del 6,3%, hasta los 1,783,9 euros por metro cuadrado.

Los datos por provincias

Con respecto al análisis a nivel provincial, excluyendo a las comunidades uniprovinciales, el precio más elevado lo arroja Barcelona, con 2,920,9 euros por metro cuadrado, lo que supone un alza del 9,5% en términos interanuales. Vizcaya ocupa el segundo lugar, con 2.728,8 euros por metro cuadrado y un alza del 7,2%. Málaga, que le sigue muy de cerca, completa el podio con 2.708,4 euros por metro cuadrado y un alza del 12,8%. Se trata de la única provincia andaluza que supera, y además ampliamente, el umbral de los dos mil euros. La segunda es Sevilla, con 1.673 euros por metro cuadrado.

(Habrá Ampliación)