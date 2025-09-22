Sánchez expone a inversores de EEUU el potencial de España como motor económico de la UE

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, mantuvo este lunes una reunión con representantes de firmas financieras estadounidenses para trasladarles el potencial de España y el papel que considera que tiene el país como motor económico de Europa.

Sánchez llegó en la tarde del domingo a Nueva York para asistir al inicio del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU y participar en diversos actos organizados en ese marco.

La primera actividad de su agenda, que se prolongará hasta el jueves, fue esta reunión con inversores de Estados Unidos en la Oficina Económica y Comercial de España en Nueva York. A ella asistieron representantes de fondos y empresas como Brookfield, Bank of New York Mellon, Carlyle, Citi, Goldman Sachs, Invesco, Providence y Soros Fund Management.

Fuentes del Gobierno español informaron de que Sánchez intercambió con ellos su visión sobre las principales fortalezas y retos a las que se enfrente la economía española en el actual contexto internacional. Además, resaltó la oportunidad de este encuentro para afianzar vínculos con potenciales inversores y exponer las oportunidades que ofrece España como motor económico de Europa.

Sánchez viene destacando el crecimiento económico de España, que recalca que se sitúa a la cabeza de las grandes economías de la Unión Europea, así como la creciente creación de empleo. Una situación que llevaron al Gobierno español a aumentar al 2,7 % del PIB la previsión de crecimiento para este 2025.

Esta reunión da continuidad a los encuentros que el presidente del Gobierno ya mantuvo con inversores estadounidenses en 2021, en el marco de una viaje a los grandes polos económicos del país, y a otras entrevistas con ellos en septiembre del año siguiente.

Tras esta reunión, Sánchez tiene previsto otro encuentro con Larry Fink, presidente de BlackRock (el mayor gestor de activos del mundo) y con quien el jefe del Gobierno español se ha reunido ya en varias ocasiones.